Цього року ми відзначаємо 150-річчя з дня народження Лесі Українки.

Феномен Лесі відіграє знакову роль у формуванні культурного коду нації. Її поезії — вічні й сучасні, вони передаються з покоління у покоління, з родини у родину.

Відеопроєкт #ЧитаюЛесю, створений за підтримки Ювелірного Дому ZARINA, вшановує культурне насліддя цієї неймовірної жінки і підкреслює актуальність її поезій для сучасних українців. Вірш Лесі Українки “La” (Ноктюрн) з циклу поезій “Сім струн” читають співачка Надія Мейхер, ведучий Анатолій Анатоліч з донькою Алісою, співачка GROSU, ведуча Дар’я Трегубова з донькою Поліною, а також Наталія Нетовкіна, засновниця Ювелірного Дому ZARINA, з донькою Заріною, амбасадоркою бренду.

#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці Пресс-служба

#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці Пресс-служба

#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці Пресс-служба

#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці Пресс-служба

#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці Пресс-служба

#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці Пресс-служба

#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці Пресс-служба

#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці Пресс-служба

Слова, що сповнені сили, надії і кохання, нікого не залишать байдужими. Вони линуть від серця до серця, торкаючись таємних струн людської душі.





Прикраси для зйомок надані Ювелірним Домом ZARINA.