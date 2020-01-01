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#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українціРеклама

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Цього року ми відзначаємо 150-річчя з дня народження Лесі Українки.
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
Пресс-служба

Феномен Лесі відіграє знакову роль у формуванні культурного коду нації. Її поезії — вічні й сучасні, вони передаються з покоління у покоління, з родини у родину.

Відеопроєкт #ЧитаюЛесю, створений за підтримки Ювелірного Дому ZARINA, вшановує культурне насліддя цієї неймовірної жінки і підкреслює актуальність її поезій для сучасних українців. Вірш Лесі Українки “La” (Ноктюрн) з циклу поезій “Сім струн” читають співачка Надія Мейхер, ведучий Анатолій Анатоліч з донькою Алісою, співачка GROSU, ведуча Дар’я Трегубова з донькою Поліною, а також Наталія Нетовкіна, засновниця Ювелірного Дому ZARINA, з донькою Заріною, амбасадоркою бренду.

#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
Пресс-служба
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
Пресс-служба
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
Пресс-служба
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
Пресс-служба
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
Пресс-служба
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
Пресс-служба
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
Пресс-служба
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
#ЧитаюЛесю: Вірш видатної поетеси читають відомі українці
Пресс-служба

Слова, що сповнені сили, надії і кохання, нікого не залишать байдужими. Вони линуть від серця до серця, торкаючись таємних струн людської душі.



Прикраси для зйомок надані Ювелірним Домом ZARINA.

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Теги: Zarina, ювелирные украшения, Леся Украинка
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Источник: Ivona

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