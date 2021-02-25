Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Андрей Джеджула во второй раз стал отцом: Первые фото из роддома

Комментариев: 1
Жена Андрея Джеджулы родила девочку.
Андрей Джеджула во второй раз стал отцом: Первые фото из роддома
Андрей Джеджула во второй раз стал отцом: Первые фото из роддома
instagram.com/djedjula

Известный украинский ведущий, актер, шоумен и бывший муж Санты Димопулос, Андрей Джеджула сообщил о пополнении в семье. У 45-летнего артиста и его супруги Юлии родилась дочь.

Читай также: Алина Астровская призналась, из-за чего однажды попала в реанимацию

На своей странице в Инстаграм новоиспеченный отец показал первые фотографии из роддома, а также объявил имя малышки. Андрей рассекретил, что дочь назвали Адель. Девочка появилась на свет 25 февраля в 6:48 с весом 3840 г и ростом 55 см.

“Прочувствовал все от первой схватки моей жены и до первого вздоха моей доченьки! Валимся с ног!“, - поделился впечатлениями от партнерских родов Джеджула.

Андрей Джеджула во второй раз стал отцом
Андрей Джеджула во второй раз стал отцом
instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула во второй раз стал отцом
Андрей Джеджула во второй раз стал отцом
instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула во второй раз стал отцом
Андрей Джеджула во второй раз стал отцом
instagram.com/djedjula

Отметим, что в конце декабря супруга ведущего рассказала, что звездный муж ударил ее во время ссоры и бросил на пол на битое стекло. Тогда Юлия попала в больницу с угрозой на выкидыш. После скандала женщина заявила, что подаст на развод и запретит Джеджуле присутствовать на родах.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Андрей Джеджула
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
mseaaqwret    25.02.2021, 13:22
Оценка:  0
mseaaqwret
Андрей Джеджула во второй раз стал отцом ребёнка Джигурды и своей жены:Первые фото из роддома.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь