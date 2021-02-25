Жена Андрея Джеджулы родила девочку.

Андрей Джеджула во второй раз стал отцом: Первые фото из роддома instagram.com/djedjula

Известный украинский ведущий, актер, шоумен и бывший муж Санты Димопулос, Андрей Джеджула сообщил о пополнении в семье. У 45-летнего артиста и его супруги Юлии родилась дочь.

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На своей странице в Инстаграм новоиспеченный отец показал первые фотографии из роддома, а также объявил имя малышки. Андрей рассекретил, что дочь назвали Адель. Девочка появилась на свет 25 февраля в 6:48 с весом 3840 г и ростом 55 см.

“Прочувствовал все от первой схватки моей жены и до первого вздоха моей доченьки! Валимся с ног!“, - поделился впечатлениями от партнерских родов Джеджула.

Андрей Джеджула во второй раз стал отцом instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула во второй раз стал отцом instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула во второй раз стал отцом instagram.com/djedjula

Отметим, что в конце декабря супруга ведущего рассказала, что звездный муж ударил ее во время ссоры и бросил на пол на битое стекло. Тогда Юлия попала в больницу с угрозой на выкидыш. После скандала женщина заявила, что подаст на развод и запретит Джеджуле присутствовать на родах.

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