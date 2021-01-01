EuroMillions разыграют рекордный джекпот €210 миллионов в эту пятницу

Джекпот супер-розыгрыша EuroMillions достиг €210 миллионов – это крупнейший приз за всю историю лотереи, и кто-то может выиграть его уже в эту пятницу!

Шансы, что джекпот супер-розыгрыша EuroMillions будет сорван уже в пятницу, 26 февраля 2021, очень высоки. К счастью, вы можете побороться за €210-миллионный приз, будучи в Украине! И еще, принимая участие в тираже EuroMillions, вы также получите шанс выиграть €1 миллион в захватывающем испанском розыгрыше!

EuroMillions, крупнейшая лотерея в Европе, запустила первую в 2021 году серию супер-розыгрышей 5 февраля 2021 г., с увеличенным джекпотом в €130 миллионов. По прошествии нескольких супер-тиражей без победителей джекпота, приз достиг исторического рекорда!

Нынешний джекпот EuroMillions уже вошел в историю, как крупнейший джекпот Европы. Так, по результатам супер-розыгрыша 11 декабря 2020 г., приз в €200 миллионов достался одному удачливому участнику из Франции. После того тиража лотерея подняла максимальный джекпот до €210 миллионов.

Билеты лотереи EuroMillions можно приобрести в девяти различных странах Европы, но это не значит, что, проживая в Украине, вы не можете принять участие в захватывающих тиражах, которые предлагает транснациональная лотерея Европы. Вы можете приобрести билеты на супер-розыгрыш EuroMillions онлайн на сайте theLotter.com, крупнейшем в мире лотерейном сервисе.

Вот как вы можете принять участие в супер-тираже из Украины

Участие в Супер-розыгрыше ЕвроМиллионов доступно жителям Украины онлайн!

Для того, чтобы принять участие в ближайшем тираже в рамках супер-розыгрыша ЕвроМиллионов, просто откройте счет на сайте theLotter.com. Купить лотерейный билет онлайн на сайте TheLotter так же просто, как если бы вы покупали его лично в одном из киосков Европы. Выберите 5 номеров из диапазона 1-50, а также 2 дополнительных номера “Lucky Stars”, из диапазона 1-12.

Как только ваш заказ будет оформлен, представитель компании, проживающий в одной из стран, где продаются официальные билеты EuroMillions, купит от вашего имени физический билет. Вы сможете увидеть его скан-копию в вашей учетной записи. Сам же билет будет помещен в сейф компании.

Играйте в супер-розыгрыш EuroMillions с шансом выиграть дополнительный приз в €1 миллион!

Все участники тираже EuroMillions на сайте theLotter автоматически получают дополнительный шанс стать миллионером испанском раффле El Millón.

На каждом приобретенном вами билете лотереи EuroMillions, печатается 9-значный код – если код на вашем билете совпадет с тем, что выпал в ходе раффла, приз в €1 миллион ваш.

Повезет ли кому-то из Украины сорвать сегодня исторический джекпот в €210 миллионов? Повезет ли вам? Одно точно: нельзя выиграть джекпот, не купив билет. Чтобы узнать больше информации об участии в супер-розыгрыше сегодня, пожалуйста, перейдите на сайт theLotter.com.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

EuroMillions розіграють рекордний джекпот € 210 мільйонів в цю п'ятницю

Джекпот супер-розіграшу EuroMillions досяг € 210 мільйонів - це найбільший приз за всю історію лотереї, і хтось може виграти його вже в цю п'ятницю!

Шанси, що джекпот супер-розіграшу EuroMillions буде зірваний вже в п'ятницю, 26 лютого 2021, дуже високі. На щастя, ви можете поборотися за €210-мільйонний приз, перебуваючи в Україні! І ще, приймаючи участь в тиражіі EuroMillions, ви також отримаєте шанс виграти € 1 мільйон в захоплюючому іспанському розіграші!



EuroMillions, найбільша лотерея в Європі, запустила першу в 2021 році серію супер-розіграшів 5 лютого 2021 р зі збільшеним джекпотом в € 130 мільйонів. Через декілька супер-тиражів без переможців джекпоту, приз досяг історичного рекорду!



Нинішній джекпот EuroMillions вже увійшов в історію, як найбільший джекпот Європи. Так, за результатами супер-розіграшу 11 грудня 2020 р. приз в € 200 мільйонів дістався одному щасливому учаснику з Франції. Після того тиражу лотерея підняла максимальний джекпот до € 210 мільйонів.

Білети лотереї EuroMillions можна придбати в дев'яти різних країнах Європи, але це не означає, що, проживаючи в Україні, ви не можете взяти участь в захоплюючих тиражах, які пропонує транснаціональна лотерея Європи. Ви можете придбати білети на супер-розіграш EuroMillions онлайн на сайті theLotter.com, найбільшому в світі лотерейному сервісі.

Ось як ви можете взяти участь в супер-тиражі з України



Участь в Супер-розіграші Євромільйонів доступна жителям України онлайн!

Для того, щоб взяти участь в найближчому тиражі в рамках супер-розіграшу Євромільйонів, просто відкрийте рахунок на сайті theLotter.com. Купити лотерейний білет онлайн на сайті TheLotter так само просто, як якщо б ви купували його особисто в одному з кіосків Європи. Виберіть 5 номерів з діапазону 1-50, а також 2 додаткових номера “Lucky Stars“, з діапазону 1-12.



Як тільки ваше замовлення буде оформлене, представник компанії, який проживає в одній з країн, де продаються офіційні білети EuroMillions, купить від вашого імені фізичний білет. Ви зможете побачити його скан-копію в вашому профілі. Сам же білет буде поміщений в сейф компанії.



Грайте в супер-розіграш EuroMillions з шансом виграти додатковий приз в € 1 мільйон!



Всі учасники тиражу EuroMillions на сайті theLotter автоматично отримують додатковий шанс стати мільйонером іспанському раффлі El Millón.

На кожному придбаному вами білеті лотереї EuroMillions, друкується 9-значний код - якщо код на вашому білеті співпаде з тим, що випав в ході раффлу, приз в € 1 мільйон ваш.



Чи пощастить комусь із України зірвати сьогодні історичний джекпот в € 210 мільйонів? Чи пощастить вам? Одне точно: не можна виграти джекпот, не купивши білет. Щоб дізнатися більше інформації про участь в супер-розіграші сьогодні, будь ласка, перейдіть на сайт theLotter.com.