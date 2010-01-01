Molchat Doma (Молчат Дома) выступят в Киеве! Названа дата концерта.

Новые инди-герои из Беларуси гонят к нам пасмурное синтетическое звучание из 1980-х. Группа «Молчат Дома» всего за несколько лет превратилась в главный феномен постпанка. Тройка из Минска уверенно откатывает европейские и американские туры. И вот уже к концу весны этот инди-феномен прибьет волнами ностальгии к Киеву.

Культовый альбом музыкантов «Этажи» стал одним из лучших в жанре постпанк, выпущенных с 2010 по 2019 год. В топе песни «Молчат Дома» находятся наряду с релизами Дэвида Боуи, Ника Кейва, Slowdive, Motorama, Lebanon Hanover, Kontravoid, Have a Nice Life, Wire, Chromatics, Cold Cave, Die Selektion, DIIV, Soviet Soviet. В конце прошлого года их трек «На дне» был использован в рекламной кампании новой коллекции бренда Hugo Boss. Если вы хотя бы изредка бываете в TikTok, тогда «Молчат Дома» вам точно известны. Именно под их трек «Судно» наши юноши пилят видосы с постсовковыми реалиями, а молодежь с Запада под эти звуки неистово отрывается.

«Молчат Дома»: в Киеве выступит группа, альбом которой вошел в ТОП-50 мировых постпанк-релизов десятилетия. Пресс-служба

До недавнего времени «Молчат Дома» знали в основном именно там. Ребята до сих пор сами не могут свести все воедино: почему западные слушатели первыми облюбовали их ностальгические мотивы. По легенде, первый интерес с Запада начал липнуть к группе после какого-то сбоя алгоритмов YouTube. Тогда их трек «Этажи» стал появляться в рекомендациях совершенно разных людей, в том числе по Европе и США.

Наши уши услышат в их звучании нескрываемые постпанк-мотивы от группы «Кино». Иностранцы слышат в них ментальное продолжение Motorama. Но в одном все сходятся точно: это ностальгия не по прошлому, эта ностальгия касается будущего. Эта суровая, странная, часто депрессивная, но спонтанная и мягкая музыка готова расшифровать новый культурный код Беларуси.

Она будет понятна тем, кто вживую ходил на Цоя, и тем, кто сейчас пойдет в Google искать, кто это такой. Звуковая эстетика 80-х, которую играют «Молчат Дома», снова становится актуальной. А некоторые и вовсе уверены, что она никуда не исчезала, просто теперь это снова приобретает первоначальную форму. Ведь только нам те времена помнятся дефицитными, застойными и отстойными. Во всем же мире 80-е ассоциируются с современным ренессансом: появление новой моды, новой музыки, новых культур. «Молчат Дома» бессознательно заскочили в актуальный вагон старого «Электрона».

Нырнуть с головой в ностальгическую атмосферу постпанка, синти-вейва и неонового мрака украинские фанаты инди-рока смогут уже 28 мая в Киеве на открытой арене Зеленого театра.

ГДЕ: Зеленый театр, Парковая дорога, 2, Киев

КОГДА: 28 мая, 20:00

БИЛЕТЫ: уже в продаже

Нові інді-герої з Білорусі женуть до нас похмуре синтетичне звучання з 1980-х. Гурт «Молчат Дома» всього за кілька років перетворився на головний феномен постпанку. Трійка з Мінська впевнено відкатує європейські та американські тури. І ось уже під кінець весни цей інді-феномен приб’є хвилями ностальгії до Києва.

Культовий альбом музикантів «Этажи» став одним із найкращих у жанрі постпанк-року, випущених із 2010 до 2019 року. У топі сингли гурту знаходяться поряд із релізами Девіда Бові, Ніка Кейва, Slowdive, Motorama, Lebanon Hanover, Kontravoid, Have a Nice Life, Wire, Chromatics, Cold Cave, Die Selektion, DIIV, Soviet Soviet. У кінці минулого року їхній трек «На дне» став саундтреком у рекламній кампанії нової колекції бренду Hugo Boss. Якщо ви хоча б зрідка буваєте в TikTok, тоді «Молчат Дома» вам точно відомі. Саме під їхній трек «Судно» наші юнаки пилять відоси з постсовковими реаліями, а молодь із Заходу під ці звуки несамовито відривається.

Донедавна головна фан-база «Молчат Дома» розташовувалася саме там. Хлопці й досі самі не можуть звести все докупи: чому західні слухачі першими вподобали їхні ностальгійні мотиви. За легендою, перший інтерес із Заходу почав липнути до гурту після якогось збою алгоритмів YouTube. Тоді їхній трек «Этажи» став з’являтися в рекомендаціях абсолютно різних людей, зокрема в Європі та США.

Наші вуха почують у їхньому звучанні неприховані постпанк-мотиви від групи «Кіно». Іноземці чують у них ментальне продовження Motorama. Але в одному всі сходяться точно: це ностальгія не за минулим, ця ностальгія стосується майбутнього. Ця сувора, дивна, часто депресивна, але спонтанна та м’яка музика готова розшифрувати новий культурний код Білорусі.

Вона буде зрозуміла тим, хто наживо ходив на Цоя і, тим, хто зараз піде в Google шукати, хто це такий. Звукова естетика 80-х, яку відіграють «Молчат Дома», знову стає актуальною. А дехто й узагалі впевнений, що вона нікуди не зникала, просто тепер це знову набирає первинної форми. Адже лише нам ті часи пам’ятаються дефіцитними, застійними та відстійними. У всьому світі 80-ті асоціюються із сучасним ренесансом: поява нової моди, нової музики, нових культур. «Молчат Дома» несвідомо заскочили в актуальний вагон старого «Електрона».

Поринути з головою в ностальгічну атмосферу постпанку, синті-вейву та неонового мороку українські фанати інді-року зможуть уже 28 травня в Києві на відкритій арені Зеленого театру.

ДЕ: Зелений театр, Паркова дорога, 2, Київ

КОЛИ: 28 травня, 20:00

КВИТКИ: вже у продажу

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