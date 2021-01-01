"Я счастлив": Анатолий Анатолич объявил о третьей беременности жены

Ведущий Анатолий Анатолич в третий раз станет отцом.

Известный украинский ведущий, звезда утреннего шоу “Ранок з України“, Анатолий Анатолич станет многодетным отцом. 36-летний шоумен объявил о третьей беременности супруги Юлии Бойко.

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На своей странице в Инстаграм Анатолий опубликовал семейное фото, где он вместе с женой и дочерями Алисой и Лолитой позировал на фоне яркой стены в Майами. В описании к снимку ведущий отметил, что на этом кадре их уже пятеро. А также добавил, что он счастлив.

“На цьому фото нас п'ятеро 😊 Помітили? 😍 Всіх цілую і обіймаю. Я щасливий 😍“, - написал Анатолич.

Юлия также разместила в своем профиле этот снимок и рассекретила, что сейчас находится на 20-й неделе беременности.

“Все самое лучшее, что с нами происходило связано с рождением детей! Они делают нашу жизнь наполненной, живой, целеустремлённой, планируемой, веселой, полной событиями и эмоциями. Совсем скоро нас будет пять! Мы сильно счастливы 😍 #20недель“, - написала жена ведущего.

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