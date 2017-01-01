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Звезда фильма "Спеши любить" Мэнди Мур сообщила о рождении первенца

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36-летняя Мэнди Мур показала первое фото новорожденного сына.
Звезда фильма "Спеши любить" Мэнди Мур сообщила о рождении первенца
Звезда фильма "Спеши любить" Мэнди Мур сообщила о рождении первенца
Getty images

Американская актриса и певица Мэнди Мур, которая наиболее известна по фильмах “Спеши любить“, “Дневники принцессы“ и сериалу “Это мы“, впервые стала мамой. 36-летняя кинозвезда родила 35-летнему мужу, солисту группы “Dawes“ Тейлору Голдсмиту сына.

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На своей странице в Инстаграм Мур опубликовала первое фото новорожденного ребенка в светлом комбинезоне и рассекретила его имя. Малыша назвали Августом Харрисоном Голдсмитом.

“Он был пунктуален и прибыл точно в срок, к большому удовольствию своих родителей. Мы были готовы полюбить по-новому, но это выходит за рамки всего, что мы могли себе представить“, - написала новоиспеченная мама.

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Теги: Мэнди Мур
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Источник: ivonа bigmir)net

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