Знаменитая группа Daft Punk прекратила существование

Дуэт Daft Punk объявили о завершении карьеры.

Всемирно известная французская электронная группа Daft Punk прекратила существование. Участники дуэта, Том Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо объявили о распаде после 28 лет совместного творческого пути.

Читай также: “Папа не знал“: Мика Ньютон рассказала, как справилась с онкологией

В понедельник, 22 февраля, музыканты опубликовали на официальном YouTube-канале 8-минутное видео под названием “Daft Punk – Epilogue“. В ролике можно увидеть, как Том и Ги-Мануэль идут по пустыне в костюмах роботов. Позже один из них запускает таймер устройства самоуничтожения. После взрыва на экране появляется надпись “1993-2021“. Отметим, что причина распада группы пока не сообщается.

Вспоминаем самые известные хиты дуэта Daft Punk:

Daft Punk - Get Lucky ft. Pharrell Williams, Nile Rodgers

Daft Punk - One More Time

Daft Punk - Digital Love

Daft Punk - Harder Better Faster

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.