Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Знаменитая группа Daft Punk прекратила существование

Комментариев: 0
Дуэт Daft Punk объявили о завершении карьеры.
Знаменитая группа Daft Punk прекратила существование
Знаменитая группа Daft Punk прекратила существование
Getty images

Всемирно известная французская электронная группа Daft Punk прекратила существование. Участники дуэта, Том Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо объявили о распаде после 28 лет совместного творческого пути.

Читай также: “Папа не знал“: Мика Ньютон рассказала, как справилась с онкологией

В понедельник, 22 февраля, музыканты опубликовали на официальном YouTube-канале 8-минутное видео под названием “Daft Punk – Epilogue“. В ролике можно увидеть, как Том и Ги-Мануэль идут по пустыне в костюмах роботов. Позже один из них запускает таймер устройства самоуничтожения. После взрыва на экране появляется надпись “1993-2021“. Отметим, что причина распада группы пока не сообщается.

Вспоминаем самые известные хиты дуэта Daft Punk:

  • Daft Punk - Get Lucky ft. Pharrell Williams, Nile Rodgers

  • Daft Punk - One More Time

  • Daft Punk - Digital Love

  • Daft Punk - Harder Better Faster 

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Daft Punk
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь