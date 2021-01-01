Знаменитая группа Daft Punk прекратила существование
Всемирно известная французская электронная группа Daft Punk прекратила существование. Участники дуэта, Том Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо объявили о распаде после 28 лет совместного творческого пути.
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В понедельник, 22 февраля, музыканты опубликовали на официальном YouTube-канале 8-минутное видео под названием “Daft Punk – Epilogue“. В ролике можно увидеть, как Том и Ги-Мануэль идут по пустыне в костюмах роботов. Позже один из них запускает таймер устройства самоуничтожения. После взрыва на экране появляется надпись “1993-2021“. Отметим, что причина распада группы пока не сообщается.
Вспоминаем самые известные хиты дуэта Daft Punk:
- Daft Punk - Get Lucky ft. Pharrell Williams, Nile Rodgers
- Daft Punk - One More Time
- Daft Punk - Digital Love
- Daft Punk - Harder Better Faster
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