Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Звезда "Иронии судьбы" Андрей Мягков умер на 83-м году жизни

Комментариев: 0
Знаменитого актера Андрея Мягкова не стало 18 февраля.
Звезда "Ирония судьбы" Андрей Мягков умер на 83-м году жизни
Звезда "Ирония судьбы" Андрей Мягков умер на 83-м году жизни
kino-teatr.ru

В ночь на 18 февраля скончался знаменитый советский и российский актер Андрей Мягков. О смерти артиста сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на Московский художественный театр им. А. П. Чехова.

Читай также: Звездного психолога Наталью Холоденко спутали с уборщицей

Дата и время прощания с Мягковым будут названы позднее. Официальная причина смерти пока неизвестна. По данным издания МК, смерть была внезапной. Актер потерял сознание ночью, после чего умер в своей квартире на улице генерала Ермолова. Рядом с ним была его жена, актриса Анастасия Вознесенская.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Ирония судьбы или С легким паром"
kino-teatr.ru

Андрей Мягков родился в 1938 году. По настоянию отца он закончил Ленинградский химико-технологический институт. Но однажды на любительском спектакле “Лесная песня“ Андрея заметил одним из педагогов Школы-студии МХАТ. После этого началась театральная карьера артиста. Впервые в кино Мягков снялся в 1965 году. Самые известные роли актера: Женя Лукашин в “Иронии судьбы или С легким паром“ и Анатолий Новосельцев в “Служебном романе“. Кроме того, Андрей Мягков сыграл в таких известных картинах, как “Братья Карамазовы“, “Гараж“, “Дни Турбиных“ и “Жестокий романс“.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Андрей Мягков, умер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь