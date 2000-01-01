Звезда "Иронии судьбы" Андрей Мягков умер на 83-м году жизни

Знаменитого актера Андрея Мягкова не стало 18 февраля.

В ночь на 18 февраля скончался знаменитый советский и российский актер Андрей Мягков. О смерти артиста сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на Московский художественный театр им. А. П. Чехова.

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Дата и время прощания с Мягковым будут названы позднее. Официальная причина смерти пока неизвестна. По данным издания МК, смерть была внезапной. Актер потерял сознание ночью, после чего умер в своей квартире на улице генерала Ермолова. Рядом с ним была его жена, актриса Анастасия Вознесенская.

Кадр из фильма "Ирония судьбы или С легким паром" kino-teatr.ru

Андрей Мягков родился в 1938 году. По настоянию отца он закончил Ленинградский химико-технологический институт. Но однажды на любительском спектакле “Лесная песня“ Андрея заметил одним из педагогов Школы-студии МХАТ. После этого началась театральная карьера артиста. Впервые в кино Мягков снялся в 1965 году. Самые известные роли актера: Женя Лукашин в “Иронии судьбы или С легким паром“ и Анатолий Новосельцев в “Служебном романе“. Кроме того, Андрей Мягков сыграл в таких известных картинах, как “Братья Карамазовы“, “Гараж“, “Дни Турбиных“ и “Жестокий романс“.

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