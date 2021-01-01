40-летняя Пэрис Хилтон объявила о помолвке с Картером Руемом

Бойфренд Пэрис Хилтон сделал любимой предложение в день ее 40-летия.

В среду, 17 февраля, известная американская актриса, певица и модель Пэрис Хилтон отметила юбилей. Светской львице исполнилось 40 лет.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость решила похвастаться подарком от бойфренда, американского бизнесмена и писателя Картера Реума. Мужчина обустроил на пляже небольшую беседку, украшенный цветами.

Пэрис рассекретила, что когда она подошла к беседке, Картер стал на одно колено и сделал ей предложение. Хилтон опубликовала несколько видео с подборкой фото с помолвки. На снимках можно увидеть, как Реум преподносит имениннице роскошное кольцо.

“Моя любовь и я были вместе с первого свидания, а на мой день рождения он устроил специальную поездку в тропический рай. 🏝️ Пока мы шли по пляжу на ужин, Картер привел меня к беседке, украшенной цветами, и стал на одно колено. 💍 Я сказал да, да навсегда ❤️ Нет никого, с кем я бы предпочла провести вечность. ✨“, - поделилась Пэрис.

“Сбылась моя сказочная мечта! Я так люблю своего будущего мужа! Лучший сюрприз на день рождения !! ✨👰🏼💎✨ Хочу поскорее стать твоей женой!“, - добавила именинница.

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