Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Скандал": Тина Кароль в латексном наряде соблазнительно двигалась в новом клипе

Комментариев: 0
Певица Тина Кароль выпустила клип на самую скандальную песню из ее репертуара.
"Скандал": Тина Кароль в латексном наряде соблазнительно двигалась в новом клипе
"Скандал": Тина Кароль в латексном наряде соблазнительно двигалась в новом клипе
Скриншот из видео

Популярная украинская исполнительница, ведущая “Танців з зірками“, тренер вокального шоу “Голос країни“ и экс-судья Нацотбора на “Евровидение 2020“, Тина Кароль порадовала поклонников новым видеоклипом на трек “Скандал“.

Читай также: Ванесса Хадженс в откровенном купальнике позировала на морозе

Премьера впечатляющего ролика состоялась в пятницу, 12 февраля, на официальном ютуб-канале Кароль. В видео 35-летняя артистка примеряла образ агрессивной феминистки. Звезда соблазнительно двигалась и демонстрировала похудевшую фигуру в латексных комбинезонах черного и белого цвета.

“Начнем со “Скандала“? Освободимся от собственных преград? В этой песней я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах“, - прокомментировала в Инстаграм выход новой композиции Кароль.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Тина Кароль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь