"Скандал": Тина Кароль в латексном наряде соблазнительно двигалась в новом клипе
Популярная украинская исполнительница, ведущая “Танців з зірками“, тренер вокального шоу “Голос країни“ и экс-судья Нацотбора на “Евровидение 2020“, Тина Кароль порадовала поклонников новым видеоклипом на трек “Скандал“.
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Премьера впечатляющего ролика состоялась в пятницу, 12 февраля, на официальном ютуб-канале Кароль. В видео 35-летняя артистка примеряла образ агрессивной феминистки. Звезда соблазнительно двигалась и демонстрировала похудевшую фигуру в латексных комбинезонах черного и белого цвета.
“Начнем со “Скандала“? Освободимся от собственных преград? В этой песней я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах“, - прокомментировала в Инстаграм выход новой композиции Кароль.
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