Чеки WOG зазвучат песнями о любви Ivan NAVI, Златы Огневич и других исполнителей

Чувственные слова песен о любви украинских исполнителей музыкального издательства «BEST MUSIC» появятся на чеках WOG.

Романтическое настроение компания дарит клиентам ко Дню влюбленных.

«Коли нема тебе,

не треба мені небес,

не треба мені небес,

коли нема тебе»

Именно эти слова из песни Ivan NAVI, а еще романтические строки из произведений Златы Огневич, Романа Скорпиона, Vaha, Аркадия Войтюка и Tabakov увидят клиенты WOG на чеках. Исполнители с радостью присоединились к идее добавить больше романтики и позитива в эти дни на АЗК.

Кстати, кроме необычных чеков, ко Дню влюбленных WOG также проведет особенный конкурс, в котором участие смогут принять все желающие. По условиям конкурса нужно сделать несколько простых шагов:

1. Приобрести любой товар на АЗК WOG с 13 по 14 февраля.

2. Сфотографировать чек со строками песен о любви или прочитать их на камеру. Самые смелые могут даже спеть куплет.

3. Фото или видео нужно выложить на своей странице Instagram в сторис и обязательно поставить тег @azkWOG.

4. В комментариях под конкурсным постом на странице АЗК WOG в Instagram написать «готово».

Уже 15 февраля по результатам конкурса WOG с помощью сервиса getcombot выберет 14 победителей, которые получат 1402 бонуса на карту PRIDE. Счастливчики будут объявлены в сторис на странице АЗК WOG в Instagram.

«WOG заботиться о клиентах, предоставляя им качественные товары и сервис. Мы делаем все возможное, чтобы совершенствоваться и удовлетворять потребности наших гостей на высшем уровне – предоставляем им не просто услугу, мы дарим эмоции и улыбки. А наша акция ко Дню влюбленных дает возможность не только выиграть призы, но получить позитивное настроение. Кроме этого, мы еще и популяризируем современные украинские песни. Поэтому призываю всех посетить заправку романтического настроения и присоединиться к акции – вам точно понравится», - говорит руководитель программы лояльности Pride Игорь Григорьев-Иваночко.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

Чеки WOG звучатимуть піснями про кохання Ivan NAVI, Злати Огнєвіч, та інших виконавців

Чуттєві слова пісень про кохання українських виконавців музичного видавництва «BEST MUSIC» з’являться на чеках WOG. Романтичний настрій компанія даруватиме клієнтам до Дня закоханих.

«Коли нема тебе,

не треба мені небес,

не треба мені небес,

коли нема тебе»

Саме ці слова з пісні Ivan NAVI, а ще романтичні рядки з творів Злати Огнєвіч, Романа Скорпіона, Vaha, Аркадія Войтюка та Tabakov зустрічатимуть клієнти WOG на чеках. Виконавці з радістю долучилися до ідеї додати більше романтики і позитиву в ці дні на АЗК.

До речі, крім незвичних чеків, до Дня закоханих WOG також проведе особливий конкурс, в якому участь зможуть взяти всі охочі. За умовами конкурсу потрібно зробити кілька простих кроки:

1. Заїхати на WOG з 13 по 14 лютого та придбати будь-який товар.

2. Сфотографувати чек з рядками пісень про кохання або прочитати їх на камеру. Найсміливіші можуть навіть наспівати куплет.

3. Фото або відео потрібно викласти на своїй сторінці Instagram у сторіс і обов’язково поставити тег @azkWOG.

4. В коментарях під конкурсним постом на сторінці АЗК WOG в Instagram написати «готово».

І вже 15 лютого за результатами конкурсу WOG з допомогою сервісу getcombot обере 14 переможців, які отримають 1402 бонуси на карту PRIDE. Щасливчики будуть оголошені в сторіс на сторінці АЗК WOG в Instagram.

«WOG турбується про клієнтів, надаючи їм якісні товари та сервіс. Ми робимо все можливе, щоб удосконалюватися та задовольняти потреби наших гостей на найвищому рівні – надаємо їм не просто послугу, ми даруємо емоції та усмішки. А наша акція до Дня закоханих дає можливість не тільки виграти призи, але й отримати позитивний настрій. Окрім того, ми ще й популяризуємо сучасні українські пісні. Тому закликаю всіх відвідати заправку романтичного настрою та долучитися до акції – вам точно сподобається», - говорить керівник програми лояльності Pride Ігор Григор‘єв-Іваночко.

Довідка

Мережа автозаправних комплексів WOG нараховує близько 500 об'єктів у всіх областях України. WOG є найбільшою українською монобрендовою мережею АЗС на вітчизняному ринку нафтопродуктів. Всі нафтопродукти в мережі WOG – виключно імпортного виробництва, і відповідають стандарту Євро-5. Поставки здійснюються з найсучасніших нафтопереробних заводів Румунії, Ізраїлю, Греції, Литви, Польщі, Білорусі та інших країн. Компанія активно розвиває супутні сервіси та послуги, зокрема, мережу WOG CAFE і WOG MARKET. Власники мережі WOG – Степан Івахів, Сергій Лагур, Софія Єремеєва і Роман Єремеєв.