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"Теленеделя" обновила формат

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Еженедельник "Теленеделя" станет первым в Украине полностью мелованным изданием с ТВ-программой и глянцевой обложкой.
"Теленеделя" обновила формат
"Теленеделя" обновила формат
Пресс-служба

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С 10 февраля Всеукраинский еженедельник “Теленеделя“ выходит в обновленном виде.

Теперь это издание формата А4 с глянцевой обложкой, которое к тому же увеличилось на 12 полос.

“26 лет мы с вами вместе, – обратилась к читателям главный редактор “Теленедели“ Людмила Козаренко. – Наблюдаем за тем, как зажигаются, меркнут, а порой снова вспыхивают звезды кино и шоу-бизнеса. Проникаем на съемочные площадки сериалов и проектов, чтобы рассказать, что происходит по ту сторону экрана. С разрешения знаменитостей заглядываем в их дома, холодильники, сумочки и душу, чтобы показать, как и чем они живут. Дальше будет еще интереснее! Но уже в обновленной “Теленеделе“! Со следующего выпуска журнал меняет размеры: теперь для вашего удобства более компактная версия формата А4, которую легче спрятать в сумочке и проще найти на раскладке с прессой. Это не значит, что будет меньше чтива – мы добавили 12 полос. Это значит, что в руках вы будете держать первое в Украине полностью мелованное издание с ТВ-программой и глянцевой обложкой. И вам не придется платить за него больше – цена не меняется. Понимаем, что вы будете грустить о той “Теленеделе“, к которой так привыкли. Но очень надеемся, что и новая станет желанной гостьей в вашем доме. Ведь с ней тоже звезды становятся ближе!“

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Теги: Теленеделя
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Источник: Ivona
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