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Станцевал TikTok на вершине вулкана Килиманджаро: Рэпер SERYOGA "взорвал" сеть

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Артист ответил на вызов своего фаната и превзошел все ожидания .

Серега станцевал победный TikTok на пике Ухуро ради удачного видео
Серега станцевал победный TikTok на пике Ухуро ради удачного видео
Пресс-служба

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Рэпер SERYOGA взорвал молодежную Сеть своим ответом на вызов от фаната и станцевал победный TikTok на пике Ухуро – вершине могучего вулкана Килиманджаро.

Это не первый случай, когда 44-летний артист, заигрывая с аудиторией, реагирует на челленджи, но впервые это произошло именно с таким масштабом.

Серега отправился в далекую Африку и совершил недельное восхождение на высоту около 6 тысяч метров.  Его путь был непростым – начиная от джунглей с красивыми водопадами и видами на кофейные плантации и заканчивая вершинами настоящих ледников, насчитывающих миллионы лет, куда главный герой челленджа поднялся.

Серега станцевал победный TikTok на пике Ухуро ради удачного видео
Серега станцевал победный TikTok на пике Ухуро ради удачного видео
Пресс-служба

На своей странице в соцсетях Серега опубликовал целый TikTok-фильм о покорении вершины.

@seryogamusic

А тебе слабо придумать жёсткое задание для ГуччиДеда? #гуччидед #тревелблог @@mr_alchemist

♬ оригинальный звук - SERYOGA

Тяжелее всего артисту давалась быстрая смена климатических зон. Перепад температур воздуха иногда достигал 40 градусов, погода посылала альпинистам и дождь, и снег. Условия были настолько тяжелыми, что одного участника группы и вовсе эвакуировали после потери сознания от гипоксии. Как отметил сам Серега, путешествие стало для него чем-то гораздо большим, чем просто экстремальный челлендж.

Серега станцевал победный TikTok на пике Ухуро ради удачного видео
Серега станцевал победный TikTok на пике Ухуро ради удачного видео
Пресс-служба

“Поначалу это был действительно веселый турпоход с шутками и прибаутками, но потом это превратилось в настоящее испытание. Больше всего меня потрясло осознание того, насколько мы другие люди, когда мы откладываем в сторону мобильные телефоны и все остальные гаджеты. Неделю я провел совсем без соцсетей и интернета, еще больше удивляясь тому, что современные люди теряют благодаря технологическому прогрессу. Мир вокруг прекрасен, а мы его просто не замечаем, уставившись в свои айфоны. Я увидел мир таким, каким он должен быть, каким он был раньше, каким его знали наши отцы, деды и прадеды. Во время путешествия я погрузился в самые глубины своих ощущений и, возможно, об этом будут когда-нибудь стихи", - написал артист.

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Теги: Серега, рэпер Серега, Килиманджаро, челлендж
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Источник: Ivona

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