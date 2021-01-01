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У Олега Сенцова родился третий ребенок: Пол, имя и первое фото малыша

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Режиссер Олег Сенцов показал фото с новорожденным ребенком.
У Олега Сенцова родился третий ребенок: Пол, имя и первое фото малыша
У Олега Сенцова родился третий ребенок: Пол, имя и первое фото малыша
Getty images

Известный украинский кинорежиссер, сценарист и писатель Олег Сенцов, который тщательно скрывает свою личную жизнь, сообщил о пополнении в семье. Он в третий раз стал отцом. Радостную новость 44-летний мужчина сообщил на своей странице в Facebook.

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Сенцов опубликовал первый кадр из роддома, где он держит на руках младенца и нежно целует его в лоб. В описании к фотографии Олег раскрыл пол и имя ребенка. У него родилась дочь Эмма. Других подробностей рождения девочки режиссер не сообщил. В том числе о том, кто является мамой малышки.

Отметим, что у Сенцова есть 18-летняя дочь Алина и 16-летний сын Владислав от бывшей жены Аллы.

У Олега Сенцова родился третий ребенок
У Олега Сенцова родился третий ребенок
facebook.com/oleg.sentsov

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Теги: Олег Сенцов
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Источник: ivonа bigmir)net

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