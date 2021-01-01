"МастерШеф. Профессионалы 3": Что мы увидим в премьерном выпуске

В первом эфире кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы 3" зрители узнают о новом правиле и познакомятся с шефами высококлассных ресторанов.

Завтра, 6 февраля, в 19:00 на СТБ состоится премьера знаменитого кулинарного проекта “МастерШеф. Профессионалы 3“. В новом сезоне на кастинг придут шефы, шефини, су-шефы, бренд-шефы, кондитеры и даже шоколатье из высококлассных ресторанов по всей стране. Судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский дадут шанс лишь сильнейшим.

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Из сотни претендентов судьи отберут 30 самых достойных, которые затем будут соревноваться за место в двадцатке лучших участников “МастерШеф. Профессионалы 3“. В третьем сезоне проекта их ждет нововведение! Вместе с белым фартуком некоторые профи получат повязку — красную, синюю, зеленую или желтую. Каждый цвет характеризует то качество, которого по мнению судей, не хватает участнику. Чтобы попасть в двадцатку профи необходимо сразится еще в нескольких этапах. Борьба будет ожесточенной!

"МастерШеф. Профессионалы 3" Пресс-служба

На кастинг придет шеф-повар ресторана, в котором часто бывает сам Эктор Хименес-Браво, шеф-кондитер, представивший Украину на кубке Европы, уникальный шеф-повар из Мукачева и даже преподаватель в академии шефов. Впервые на кухне “МастерШеф. Профессионалы“ будет такое количество шефинь, которые придут, чтобы разрушить стереотип о “неженской профессии“.

"МастерШеф. Профессионалы 3" Пресс-служба

Чьи блюда вызовут восхищение и похвалу судей, и кто получит такой желанный белый фартук — узнаем в субботу на СТБ!

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