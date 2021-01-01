Украинцы участвуют в супер-розыгрыше EuroMillions с призом в €130 млн

Ведущая европейская лотерея EuroMillions вновь запускает супер-розыгрыш со стартовым призом в €130 млн, и у вас есть шанс выиграть этот джекпот из Украины!

До самого громкого события в лотерейном календаре Европы осталось всего день. В эту пятницу, 5 февраля, Евромиллионы проведут свой первый супер-розыгрыш в 2021 году. Супер-розыгрыши идентичны обычным тиражам лотереи во всем, за исключением одного – джекпота. В отличие от регулярных тиражей EuroMillions, джекпот супер-розыгрыша стартует с €130 млн. Жители Украины также могут испытать удачу, купив официальный лотерейный билет онлайн на сайте theLotter.com.

Как поясняет пресс-секретарь компании, Адриан Коореманс, «theLotter - это ведущий в мире сервис для приобретения лотерейных билетов онлайн, с местными филиалами в более 20 странах. Сотрудники компании покупают официальные лотерейные билеты от имени наших клиентов, тем самым позволяя им участвовать в крупнейших мировых лотереях вне зависимости от страны их проживания».

Вот как выглядит процесс участия в лотереях на сайте:

Зарегистрируйтесь на сайте сервиса Перейдите на страницу супертиража Евромиллионов и выберите ваши номера Выберите желаемое количество полей Подтвердите заказ

Как только ваш заказ будет оформлен, представитель компании, проживающий в одной из стран, где продаются официальные билеты EuroMillions, купит от вашего имени физический билет. Вы сможете увидеть его скан-копию в вашей учетной записи. Сам же билет будет помещен в сейф компании.

Если вам повезет угадать все 5 основных номеров тиража (от 1 до 50), а также 2 бонусных шара (1-12), вы выиграете джекпот! Вы также можете стать победителем, угадав лишь часть номеров. В дополнение к джекпоту, Евромиллионы разыгрывают 12 второстепенных призов. Небольшие выигрыши будут переведены напрямую на ваш баланс на сайте. Джекпот, а также другие особо крупные выигрыши, вам, возможно, будет необходимо получить лично. В таком случае представители theLotter.com свяжутся с вами, чтобы договориться о том, как передать вам ваш физический билет, и помогут вам организовать поездку.

Добавим, что все выигрыши выплачиваются полностью (после вычета соответствующих налогов). Заработок сайта – это небольшая надбавка к цене официального билета, которая оплачивается пользователем в момент оформления заказа.

Джекпот последнего тиража аккумулировал несколько раз и в итоге достиг потрясающей суммы в €200 млн – нового рекорда лотереи. Но рассчитывать на то, что это случится и на этот раз не стоит. Приз может быть сорван в любом тираже, а шанс выиграть €130 млн выпадает не каждый день. Купите билет на супертираж Евромиллионов, который состоится 5 февраля уже сегодня! Мы надеемся, что вам повезет!

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

Українці беруть участь у супер-розіграші EuroMillions з призом в € 130 млн

Провідна європейська лотерея EuroMillions знову запускає супер-розіграш зі стартовим призом в € 130 млн, і у вас є шанс виграти цей джекпот з України!

До найгучнішої події в лотерейному календарі Європи залишилося всього день. Цієї п'ятниці, 5 лютого, Євромільйони проведуть свій перший супер-розіграш в 2021 році. Супер-розіграші ідентичні звичайним тиражм лотереї в усьому, за винятком одного - джекпоту. На відміну від регулярних тиражів EuroMillions, джекпот супер-розіграшу стартує з € 130 млн. Жителі України також можуть випробувати удачу, купивши офіційний лотерейний білет онлайн на сайті theLotter.com.



Як пояснює прес-секретар компанії, Адріан Коореманс, «theLotter - це провідний в світі сервіс для придбання лотерейних білетів онлайн, з місцевими філіями в понад 20 країнах. Співробітники компанії купують офіційні лотерейні білети від імені наших клієнтів, тим самим дозволяючи їм брати участь в найбільших світових лотереях незалежно від країни їх проживання».

Ось як виглядає процес участі в лотереях на сайті:

Зареєструйтеся на сайті сервісу Перейдіть на сторінку супертиражу Євромільйонів і виберіть ваші номери Виберіть бажану кількість полів Підтвердіть замовлення

Як тільки ваше замовлення буде оформлене, представник компанії, який проживає в одній з країн, де продаються офіційні білети EuroMillions, купить від вашого імені фізичний білет. Ви зможете побачити його скан-копію в вашому профілі. Сам же білет буде поміщений в сейф компанії.

Якщо вам пощастить вгадати всі 5 основних номерів тиражу (від 1 до 50), а також 2 бонусні кулі (1-12), ви виграєте джекпот! Ви також можете стати переможцем, вгадавши лише частину номерів. На додаток до джекпоту, Євромільйони розігрують 12 другорядних призів. Невеликі виграші будуть переведені безпосередньо на ваш баланс на сайті. Джекпот, а також інші особливо великі виграші, вам, можливо, буде необхідно отримати особисто. В такому випадку представники theLotter.com зв'яжуться з вами, щоб домовитися про те, як передати вам ваш фізичний білет, і допоможуть вам організувати поїздку.

Додамо, що всі виграші виплачуються повністю (після вирахування відповідних податків). Заробіток сайту - це невелика надбавка до ціни офіційного білета, яка оплачується користувачем в момент оформлення замовлення.

Джекпот останнього тиражу акумулював кілька разів і в підсумку досяг неймовірної суми в € 200 млн - нового рекорду лотереї. Але розраховувати на те, що це трапиться і на цей раз не варто. Приз може бути зірваний в будь-якому тиражі, а шанс виграти € 130 млн випадає не щодня. Купуйте білет на супертираж Євромільйонів, який відбудеться 5 лютого вже сьогодні! Ми сподіваємося, що вам пощастить!