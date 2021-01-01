"Золотой глобус 2021": Названы имена номинантов премии

Полный список претендентов на награду 78-й церемонии "Золотой глобус 2021".

В среду, 3 февраля, организаторы престижной кино- и телепремии “Золотой глобус“ в прямом эфире назвали имена номинантов в 26-ти категориях. Онлайн-церемонию провели актрисы Сара Джессика Паркер и Тараджи Хенсон.

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Победителей в каждой из номинаций назовут на торжественной церемонии, которая состоится 28 февраля. Мероприятие пройдет дистанционно из-за коронавируса. Ведущая шоу, комедийная актриса Тина Фэй проведет трансляцию из Rainbow Room в Нью-Йорке. А ее коллега, актриса сериала “Парки и зоны отдыха“ Эми Полер будет вести церемонию из отеля Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

Полный список номинантов на “Золотой глобус 2021“:

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ЛЕНТЫ

Лучший фильм (драма)

“Отец“

“Манк“

“Земля кочевников“

“Девушка, подающая надежды“

“Суд над чикагской семеркой“

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

“Борат 2“

“Гамильтон“

“Мьюзик“

“Зависнуть в Палм-Спрингс“

“Выпускной“

Лучший режиссёр

Эмиральд Феннел

Дэвид Финчер

Реджина Кинг

Аарон Соркин

Хлоя Цжао

Лучшая мужская роль (драма)

Риз Ахмед

Чедвик Боузман

Энтони Хопкинс

Гэри Олдман

Тахар Рахим

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)

Саша Барон Коэн

Лин-Мануэль Миранда

Дев Патель

Джеймс Корден

Энди Сэмберг

Лучшая женская роль (драма)

Кэри Маллиган

Фрэнсис МакДорманд

Ванесса Кирби

Виола Дэвис

Андра Дэй

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)

Мария Бакалова

Кейт Хадсон

Мишель Пфайффер

Розамунд Пайк

Аня Тейлор-Джой

Лучший актёр второго плана

Саша Барон Коэн

Дэниэл Калуя

Джаред Лето

Билл Мюррей

Лесли Одом-мл

Лучшая актриса второго плана

Гленн Клоуз

Оливия Колман

Джоди Фостер

Аманда Сайфред

Хелен Зенгель

Лучший сценарий

“Суд на чикагской семеркой“

“Земля кочевников“

“Отец“

“Манк“

“Девушка, подающая надежды“

Лучшая музыка к фильму

Александр Деспла (“Полночное небо“)

Людвиг Йорансон (“Довод“)

Джеймс Ньютон Ховард (“Новости со всех концов света“)

Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист (“Душа“)

Трент Резнор и Аттикус Росс (“Манк“)

Лучшая песня

Io sì (Seen) (“Вся жизнь впереди“)

Speak Now (“Одна ночь в Майами“)

Tigress & Tweed (“Соединённые Штаты против Билли Холидей“)

Fight For You (“Иуда и чёрный мессия“)

Hear My Voice (“Суд над чикагской семеркой“)

Лучший фильм на иностранном языке

“Ещё по одной“ (Дания)

“Ла Йорона“ (Гватемала / Франция)

“Вся жизнь впереди“ (Италия)

“Минари“ (США)

“Ты и я“ (Франция / США)

Лучший анимационный фильм

“Семейка Крудс: Новоселье“

“Вперед“

“Путешествие на Луну“

“Душа“

“Легенда о волках“

Премия Сесиля Б. Де Милля - Джейн Фонда

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ РАБОТЫ

Лучшая драма

“Корона“

“Страна Лавкрафта“

“Озарк“

“Мандалорец“

“Рэтчед“

Лучшая комедия/мюзикл

“Эмили в Париже“

“Бортпроводница“

“Великая“

“Тед Лассо“

“Шиттс-Крик“

Лучший актёр сериала (драма)

Джейсон Бейтман

Джош О’Коннор

Боб Оденкирк

Аль Пачино

Мэттью Риз

Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)

Дон Чидл

Николас Холт

Юджин Леви

Джейсон Судейкис

Рами Юсеф

Лучшая актриса сериала (драма)

Оливия Колман

Джоди Комер

Эмма Коррин

Лора Линни

Сара Полсон

Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)

Лили Коллинз

Кейли Куоко

Эль Фаннинг

Джейн Леви

Кэтрин О’Хара

Лучший мини-сериал или фильм для TV

“Нормальные люди“

“Ход королевы“

“Голос перемен“

“Отыграть назад“

“Неортодоксальная“

Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV

Брайан Крэнсон

Джефф Дэниэлс

Итан Хоук

Марк Руффало

Хью Грант

Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV

Кейт Бланшетт

Дейзи Эдгар-Джонс

Шира Хаас

Николь Кидман

Аня Тейлор-Джой

Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV

Джон Бойега

Брендан Глисон

Дэн Леви

Джим Парсонс

Дональд Сазерленд

Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV

Синтия Никсон

Джиллиан Андерсон

Хелена Бонем Картер

Джулия Гарнер

Энни Мерфи

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