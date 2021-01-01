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"Золотой глобус 2021": Названы имена номинантов премии

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Полный список претендентов на награду 78-й церемонии "Золотой глобус 2021".
"Золотой глобус 2021": Названы имена номинантов премии
"Золотой глобус 2021": Названы имена номинантов премии
Getty images

В среду, 3 февраля, организаторы престижной кино- и телепремии “Золотой глобус“ в прямом эфире назвали имена номинантов в 26-ти категориях. Онлайн-церемонию провели актрисы Сара Джессика Паркер и Тараджи Хенсон. 

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Победителей в каждой из номинаций назовут на торжественной церемонии, которая состоится 28 февраля. Мероприятие пройдет дистанционно из-за коронавируса. Ведущая шоу, комедийная актриса Тина Фэй проведет трансляцию из Rainbow Room в Нью-Йорке. А ее коллега, актриса сериала “Парки и зоны отдыха“ Эми Полер будет вести церемонию из отеля Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

Полный список номинантов на “Золотой глобус 2021“:

 

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ЛЕНТЫ

Лучший фильм (драма)

  • “Отец“
  • “Манк“
  • “Земля кочевников“
  • “Девушка, подающая надежды“
  • “Суд над чикагской семеркой“

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

  • “Борат 2“
  • “Гамильтон“
  • “Мьюзик“
  • “Зависнуть в Палм-Спрингс“
  • “Выпускной“

Лучший режиссёр

  • Эмиральд Феннел
  • Дэвид Финчер
  • Реджина Кинг
  • Аарон Соркин
  • Хлоя Цжао

Лучшая мужская роль (драма) 

  • Риз Ахмед
  • Чедвик Боузман
  • Энтони Хопкинс
  • Гэри Олдман
  • Тахар Рахим

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) 

  • Саша Барон Коэн
  • Лин-Мануэль Миранда
  • Дев Патель
  • Джеймс Корден
  • Энди Сэмберг

Лучшая женская роль (драма) 

  • Кэри Маллиган
  • Фрэнсис МакДорманд
  • Ванесса Кирби
  • Виола Дэвис
  • Андра Дэй

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) 

  • Мария Бакалова
  • Кейт Хадсон
  • Мишель Пфайффер
  • Розамунд Пайк
  • Аня Тейлор-Джой

Лучший актёр второго плана

  • Саша Барон Коэн
  • Дэниэл Калуя
  • Джаред Лето
  • Билл Мюррей
  • Лесли Одом-мл

Лучшая актриса второго плана

  • Гленн Клоуз 
  • Оливия Колман 
  • Джоди Фостер 
  • Аманда Сайфред 
  • Хелен Зенгель 

Лучший сценарий

  • “Суд на чикагской семеркой“
  • “Земля кочевников“
  • “Отец“
  • “Манк“
  • “Девушка, подающая надежды“

Лучшая музыка к фильму

  • Александр Деспла (“Полночное небо“)
  • Людвиг Йорансон (“Довод“)
  • Джеймс Ньютон Ховард (“Новости со всех концов света“)
  • Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист (“Душа“)
  • Трент Резнор и Аттикус Росс (“Манк“)

Лучшая песня

  • Io sì (Seen) (“Вся жизнь впереди“)
  • Speak Now (“Одна ночь в Майами“)
  • Tigress & Tweed (“Соединённые Штаты против Билли Холидей“)
  • Fight For You (“Иуда и чёрный мессия“)
  • Hear My Voice (“Суд над чикагской семеркой“)

Лучший фильм на иностранном языке

  • “Ещё по одной“ (Дания)
  • “Ла Йорона“ (Гватемала / Франция)
  • “Вся жизнь впереди“ (Италия)
  • “Минари“ (США)
  • “Ты и я“ (Франция / США)

Лучший анимационный фильм

  • “Семейка Крудс: Новоселье“
  • “Вперед“
  • “Путешествие на Луну“
  • “Душа“
  • “Легенда о волках“

Премия Сесиля Б. Де Милля - Джейн Фонда

 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ РАБОТЫ

Лучшая драма

  • “Корона“
  • “Страна Лавкрафта“
  • “Озарк“
  • “Мандалорец“
  • “Рэтчед“

Лучшая комедия/мюзикл

  • “Эмили в Париже“
  • “Бортпроводница“
  • “Великая“
  • “Тед Лассо“
  • “Шиттс-Крик“

Лучший актёр сериала (драма)

  • Джейсон Бейтман
  • Джош О’Коннор
  • Боб Оденкирк
  • Аль Пачино
  • Мэттью Риз

Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)

  • Дон Чидл
  • Николас Холт
  • Юджин Леви
  • Джейсон Судейкис
  • Рами Юсеф

Лучшая актриса сериала (драма)

  • Оливия Колман
  • Джоди Комер
  • Эмма Коррин
  • Лора Линни
  • Сара Полсон

Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)

  • Лили Коллинз
  • Кейли Куоко
  • Эль Фаннинг
  • Джейн Леви
  • Кэтрин О’Хара

Лучший мини-сериал или фильм для TV

  • “Нормальные люди“
  • “Ход королевы“
  • “Голос перемен“
  • “Отыграть назад“
  • “Неортодоксальная“

Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV

  • Брайан Крэнсон
  • Джефф Дэниэлс
  • Итан Хоук
  • Марк Руффало
  • Хью Грант

Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV

  • Кейт Бланшетт
  • Дейзи Эдгар-Джонс
  • Шира Хаас
  • Николь Кидман
  • Аня Тейлор-Джой

Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV

  • Джон Бойега 
  • Брендан Глисон
  • Дэн Леви
  • Джим Парсонс
  • Дональд Сазерленд

Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV

  •  Синтия Никсон
  • Джиллиан Андерсон
  • Хелена Бонем Картер
  • Джулия Гарнер 
  • Энни Мерфи

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Теги: Золотой глобус 2021
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Источник: Ivona

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