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Сім’я ZARINA - відверто, без дублів, про особистеАктуально

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Завжди цікаво дізнатись про людей, котрі стоять біля витоків великої компанії. Бо ж ні для кого не секрет, що значну роль у становленні бізнесу відіграє харизма його власників.
Сім’я ZARINA - відверто, без дублів, про особисте
Сім’я ZARINA - відверто, без дублів, про особисте
Прес-служба

Ювелірний Дім ZARINA не є в цьому сенсі виключенням: це — компанія, створена жінками, з любов'ю і великою повагою до жінок.

Героїні проєкту - Наталія Нетовкіна, зановниця Ювелірного Дому ZARINA, її доньки — Заріна Нетовкіна, амбасадорка Ювелірного Дому ZARINA, Мартіна Нетовкіна, керівниця бренду NATKINA, і Софія Нетовкіна, креативна директорка ZIRKA Bar by ZARINA, а також Катерина Нетовкіна — менеджерка з комунікацій з міжнародними партнерами ZARINA.

Сім’я ZARINA
Сім’я ZARINA
Прес-служба

Про що вони мріють? Що їх надихає? Що найважливіше для жінки? Як обирають прикраси? Звідки взялася назва бренду ZARINA? Чи важко працювати з найближчими людьми? Про все це вони розповідають у відеоінтерв’ю:

Зйомки, що тривали 18 годин, півсотні тем для душевної бесіди, кілька делікатних моментів і жодного відрежисованого діалогу. 20 років життя і історія 5 неймовірних жінок — у 13 хвилинах відео.

Це відео — про любов, про вдячність, про справжні цінності, якими живе сім’я ZARINA.

Сім’я ZARINA — відверто, без дублів, про особисте.

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Теги: Zarina
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Источник: Ivona

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