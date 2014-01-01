Звездные супруги Саймон Бейкер и Ребекка Ригг приняли решение расстаться.

Звезда "Менталиста" Саймон Бейкер расстался с женой после 29 лет брака instagram.com/snappytoes

Известный австралийский актер и режиссер Саймон Бейкер, который сыграл Патрика Джейна в сериале “Менталист“ и Кристиана Томпсона в фильме “Дьявол носит Prada“, разводится с женой, актрисой Ребеккой Ригг.

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О расставании звездных супругов сообщает People со ссылкой на заявление пары. По данным издания, 51-летний Саймон и 53-летняя Ребекка разошлись еще в апреле прошлого года, однако держали это в тайне от общественности. Что стало причиной разрыва, экс-возлюбленные не рассказали.

“Мы остаемся близкими друзьями, и трое наших детей всегда будут в центре внимания нашей жизни“, - говорится в совместном заявлении актеров.

Саймон Бейкер и Ребекка Ригг instagram.com/snappytoes

Бейкер и Ригг прожили в браке 29 лет. У пары есть трое детей: 27-летняя Стелла, 22-летний Клод и 19-летний Гарри.

Саймон Бейкер с женой и детьми (2014 год) Getty images

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После рождения младшего ребенка Ригг бросила карьеру ради семьи. Позже она вернулась в киноиндустрию, однако таких успехов, как у ее мужа, Ребекке пока не удалось добиться. На данный момент самыми известными работами актрисы являются съемки в фильмах “Элли Паркер“ и “Толстый Финн“.

Саймон Бейкер и Ребекка Ригг instagram.com/snappytoes

Саймон Бейкер и Ребекка Ригг instagram.com/snappytoes

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