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Українські перукарні будуть обслуговувати клієнтів з аутизмомАктуально

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Асоціація Child.ua в рамках програми Autism Friendly Space проводить безкоштовний тренінг для працівників салонів краси.
Українські перукарні будуть обслуговувати клієнтів з аутизмом
Українські перукарні будуть обслуговувати клієнтів з аутизмом
Прес-служба

Перукарі, які пройшли тренінг, зможуть надавати послуги клієнтам з аутизмом. Наразі в Україні тільки ОДИН салон краси з Києва готовий обслуговувати дітей з аутизмом. Його можна знайти на спеціалізованій інтерактивній карті «Autism Friendly Space».  

Карта об’єднує українські заклади, дружні до аутизму. А також допомагає сім'ям, де є люди з аутизмом, знайти якісні послуги не далеко від дому.

На тренінгу для перукарів буде надано чіткий план взаємодії з клієнтами з РАС (розладами акустичного спектра), а також продемонстровано практики роботи з аутичними дітьми. Після проходження тренінгу перукарні отримають сенсорне обладнання, сертифікат дружньої до аутизму компанії і їхній заклад розмістять на інтерактивній карті AFS.

Українські перукарні будуть обслуговувати клієнтів з аутизмом
Українські перукарні будуть обслуговувати клієнтів з аутизмом
Прес-служба

Навчання відвідають 10 перукарень з різних міст - Києва, Одеси, Харкова, Житомира, Вишгорода, Львова, Кривого Рогу.

Спікери: Тетяна Гармідер, майстриня-перукарка з 18-річним досвідом, мама дитини з аутизмом.                        

Тетяна Скрипник, професорка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка.

Подія відбудеться у Києві 3 січня о 10:00 за адресою Premier Hotel Rus вул.Госпітальна, 4

Партнер: Premier Hotels & Resorts

Зазначимо, за даними центру по контролю і профілактиці захворювань (США) аутизм та аутичні риси зустрічаються у 1 з 54 людей. За оцінками AFS, щонайменше 2% клієнтів втрачають салони краси щомісяця.

«Глобальний звіт про корпоративну соціальну відповідальність (The Nielsen Global Survey of Corporate Social Responsibility and Sustainability) стверджує, що 68% українців обирають соціально-орієнтовані компанії. Обслуговування людей з аутизмом може стати напрямом соціальної відповідальності для компанії і підвищити лояльність до бренду. Ми відкриті до співпраці і запрошуємо бізнеси приєднуватись», — говорить керівник програми AFS Анна Давиденко.

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Теги: парикмахерская, Child.ua, Autism Friendly Space, аутизм
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Источник: ivonа bigmir)net
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