"МастерШеф. Профессионалы": ТОП-4 интересных факта о премьере третьего сезона
6 февраля на телеканале СТБ судьи “МастерШеф. Профессионалы-3“ — Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская — отберут лучших профессионалов кулинарного дела. Мы собрали топ-4 интересных факта о грядущей премьере.
Новые конкурсы
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На протяжении 10 лет “МастерШеф“ раскрывает кулинарные таланты — от аматоров до профессионалов, и удивляет зрителей невероятными испытаниями. В 3 сезоне “МастерШеф. Профессионалы“ команда проделала титаническую работу, чтобы создать новые и яркие конкурсы.
Судьи будут готовить вместе с участниками, и тем самым, докажут, что все задания выполнимы. Хотя на первый взгляд кулинарная задача будет звучать, мягко говоря, фантастически. Например, приготовить стихотворение или презентовать блюдо из льда. Также в один из дней судьи дадут возможность участникам побывать на месте жюри. Участники будут оценивать блюда своих коллег и ставить оценки.
Карантинные тренды
В третьем сезоне “МастерШеф. Профессионалы“ двадцатка лучших покажет, как приготовить изысканное ресторанное блюдо высокого уровня, при этом имея ограниченные ресурсы. Профи будут доказывать свою креативность и профессионализм и следить за счетчиками воды и электричества.
Девушки-шефы
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Впервые на кухне “МастерШеф. Профессионалы“ будет большое количество девушек-шефов. Шефини крутых ресторанов своим примером разрушат стереотип о том, что высокая кухня — неженское занятие. Если кто-то до сих пор уверен, что лишь мужчина может быть шеф-поваром, то участницы «МастерШеф. Профессионалы»-3 убедят в обратном.
Звездные гости
Конечно, на кухне “МастерШеф“ участники будут угощать и принимать звездных гостей. Однако, в условиях пандемии команда была вынуждена ограничить количество селебрити. Впрочем, знаменитости все же смогут принять участие в проекте и не только в качестве дегустаторов. Звезды самых романтических реалити “Холостяк“ и “Холостячка“ раскроют и свои кулинарные таланты. Что же они будут готовить, и кто еще присоединится к звездным гостям сезона - узнаем уже с 6 февраля на СТБ!
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