Стартував прийом заявок на "Чорноморські Ігри 2021"

Дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри" розпочав прийом заявок.

Оргкомітет фестивалю “Чорноморські Ігри“ розпочав прийом заявок на 18 Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль “Чорноморські Ігри“- 2021. Цього року проект присвячується знаковій події - 30-й річниці Незалежності України!

Фестиваль «Чорноморські Ігри» за 17 років здобув статус найбільшого некомерційного дитячого фестивалю-конкурсу в Україні. Участь у фестивалі є безкоштовною, що надає шанси продемонструвати свій талант дітям із родин з різним фінансовим станом.

Ознайомитися з положенням Фестивалю можете за цим посиланням.

До 31-го березня включно всі охочі взяти участь у проекті зможуть заповнити заявку за цим посиланням.

Подавати заявку на участь у фестивалі «Чорноморські Ігри» мають право хлопці та дівчата віком від 6-ти до 16-ти років включно. Але є одне виключення. У зв’язку з світовою пандемією COVID-19. та неможливістю проведення фестивалю у 2020 році, учасники, які подавали заявки минулого року та пройшли 1-й відбірковий тур, мають право брати участь у 2-му та 3-му турі 2021 року, навіть якщо їм виповнилось 17 років.

До складу журі відбіркових турів Фестивалю увійдуть провідні фахівці музичної індустрії (викладачі вокалу, топ-менеджери музичних медіа, представники оргкомітету). Цьогорічний відбір претендентів не відрізнятиметься від торішніх. Серед усіх заявок експертне журі online обере кращих, яких прослухають наживо 14 – 16 травня у місті Києві.

Далі півфінал, фінал та боротьба за головний приз - Гран-прі Фестивалю вокального конкурсу (20-22 серпня, місто Скадовськ Херсонської області)

«Основним завданням проекту є не знайти готового юного артиста, а виявити талановитих дітей та розкрити їм, їхнім батькам та викладачам можливості вибору творчих професій, які є актуальними у сучасній музичній галузі. Впевнений, що досвід участі у «Чорноморських Іграх» допоможе кожній дитині реалізувати свій творчий потен­ціал», - зазначив Микола Баграєв, засновник фестивалю «Чорноморські Ігри».

Історична довідка

Благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські Ігри» заснований президентом компанії «Таврійські Ігри» Миколою Баграєвим. Фестиваль проводиться з 1998 року у розпал курортного сезону в місті Скадовськ Херсонської області, на березі Чорного моря.

За 17 попередніх сезонів в його заходах взяли участь понад 35 тисячі дітей.

Цього року проект присвячується 30-й річниці Незалежності України!

Фестиваль «Чорноморські Ігри» за 17 років здобув статус найбільшого некомерційного дитячого фестивалю-конкурсу в Україні. Участь у фестивалі є безкоштовною.

Місія «Чорноморських Ігор» - пошук, відкриття, творчий та духовний розвиток талановитих дітей України незалежно від їх національного походження та соціального стану.

Основним завданням проекту є не знайти готового юного артиста, а виявити талановитих дітей та розкрити їм, їхнім батькам та викладачам можливості вибору творчих професій, які є актуальними у сучасній музичній галузі.

Головний конкурс «Чорноморських Ігор» - вокальний. У ньому беруть участь діти віком від 6-ти до 16-ти років. Також у рамках фестивалю проходить багато цікавих подій- ігрові програми на березі моря, дискусійні клуби в роботі яких беруть участь відомі фахівці музичної індустрії та мас-медіа., дитячі вечірки, флешмоби, виступи улюблених артистів та інші розважальні заходи.

«Чорноморські Ігри» відкрили шлях на професійну сцену багатьом артистам, серед яких: Тіна Кароль, Анастасія Каменських, Надія Дорофєєва, Юлія Саніна, Михайло Хома, Тетяна Решетняк, Ірина Розенфельд, Міка Ньютон, Юлія Войс, Іван Дорн, Марк Савін, Іван Березовський, LAUD та інші.

Фестиваль «Чорноморські Ігри» щороку привертає увагу як глядачів, так і ЗМІ.

Основні результати проекту:

Конкурсанти: понад 600

Глядачі open air: 48 тис.

Телеаудиторія: 2млн.900 тис.

Інтернет аудиторія: 600 тис.

Висвітлення: 250 публікацій та 35 сюжетів в ЗМІ

Самі діти охрестили фестиваль «Казкою на березі Чорного моря»!

А ми кажемо «Тут починаються артисти»!