Стало известно, кто из участников покинул шоу Маска от 30 января.

Грандиозное шоу «МАСКА» на телеканале «Украина» продолжает удивлять. Во втором выпуске проекта зрители познакомились с новой восьмеркой участников, среди них – зажигательная и приветливая Крапанка, которая своим талантом может «накормить» миллионы людей. Эта знаменитость искусно вжилась в свой новый образ, поэтому никому из звездных детективов не удалось отгадать, что в таком оригинальном костюме спряталась кинорежиссер, королева мелодрам – Оксана Байрак.

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Для телеканала «Украина» было важно создать аутентичных героев, которые бы символизировали нашу землю и традиции. Поэтому художник по костюмам масштабного шоу «МАСКА» Назар Дидык предложил веселую Крапанку – героиню с игривой изюминкой и открытой душой.

«Раз, два, три. Звук есть, меня видно? С вами ваша хранительница рецептов жизни и блогерша – Крапанка. Вы точно знаете, что лучше всего я умею готовить любовь. Поэтому смешиваем вместе лепестки от цветов с первого свидания, седьмой пот вашего избранника (шестой не подойдет) и экстракт зодиакальной совместимости. Как важно в наше время сохранить надежду и веру в лучшее!» – отметила Крапанка.

Гипершоу «МАСКА» покидает Крапанка. Кто скрывался под маской?

«Костюм – бомба! Мне так нравится, очень мило. Понятно, что Сердючка – еще та певица великая. Но я могу на 100 процентов сказать, что это не певица. Это или ведущая, или режиссер», – заявил Андрей Данилко.

Как только приветливая героиня вышла на сцену, звездные детективы принялись гадать, кто же мог замаскироваться в этом образе. Версий прозвучало немало: Оля Полякова предположила, что это может быть Катя Осадчая, потому что она, как и телеведущая, любит шляпки, NK | Настя Каменских подумала, что это ее крестная Алла Кудлай, DZIDZIO предложил версию, что там скрывается певица Alyona Alyona, а Олег Винник был убежден, что это телеведущая Надежда Матвеева. А еще в эфире канала «Украина» прозвучали имена мамы Верки Сердючки – Инны Белоконь и актрисы Ирмы Витовской. Но ближе всего к разгадке оказался Андрей Данилко.

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На грандиозной сцене шоу «МАСКА» Крапанка исполнила мегахит Верки Сердючки «Дольче Габбана». Несмотря на объемный костюм шириной 3 метра и весом 12 кг, она успела и потанцевать, и потренироваться на беговой дорожке, и даже встать на доску для серфинга. Под такое зажигательное выступление никто из звездных детективов не смог усидеть на месте, танцевал даже сам Андрей Данилко. Но именно личность Крапанки захотели рассекретить зрители. Какова же была неожиданность, когда под этой маской все увидели известного кинорежиссера, сценаристку и телеведущую Оксану Байрак.

«Признаюсь, в костюме было невероятно сложно. Но я занималась легкой атлетикой, а, как говорится, бывших спортсменов не бывает. Бог наградил меня плечами, которые выдерживали по 25 кг песка, поэтому этот опыт пригодился мне сейчас. Ты преодолеваешь себя, доказываешь себе, что сможешь. К тому же, я обожаю танцевать. Единственное, из-за чего переживала – чтобы не упасть на сцене, – поделилась Оксана Байрак. – В шоу «МАСКА» я почувствовала абсолютное удовольствие. Очень благодарна каналу «Украина» за такую ​​возможность, дизайнеру Назару Дидыку, который создал этот костюм, и всем звездным детективам».

Гипершоу «МАСКА» покидает Крапанка. Кто скрывался под маской? Пресс-служба

Какие еще загадки и сюрпризы приготовили создатели шоу «МАСКА» для зрителей? Смотрите самый звездный и загадочный на украинском телевидении проект «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».

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