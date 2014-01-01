"МастерШеф. Профессионалы": Чем будет удивлять третий сезон шоу

Уже 6 февраля зрители шоу "МастерШеф. Профессионалы" увидят уникальные конкурсы, разработанные исходя из "карантинных" трендов.

6 февраля в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона кулинарного проекта “МастерШеф. Профессионалы“. Судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская отберут профессионалов кулинарного дела.

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В 3 сезоне “МастерШеф. Профессионалы“ двадцатку сильнейших участников ждут новые уникальные конкурсы, которые команда проекта разработала исходя из «карантинных» трендов. Профи будут готовить в условиях абсолютного рационального потребления, то есть, все ресурсы на вес золота, или в данном формате — на вес черного фартука. У кулинаров даже будут счетчики воды и электричества. Зрители получат уникальный набор советов и лайфхаков, как в домашних условиях из незамысловатых продуктов готовить вкусно полезно и необычно.

Создатели “МастерШеф. Профессионалы“ интригуют, что в третьем сезоне принимают участие шефы высококлассных украинских ресторанов, среди которых будут и девушки. Впервые “МастерШеф.Профессионалы“ сможет похвастаться большим количеством девушек-шефов, так много участниц на кухне профи еще не было.

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В грядущем сезоне также некоторые задания покажутся фантастическими. Например, приготовить из льда, или же презентовать землю для инопланетян. Но, чтобы доказать и зрителям, и участникам, что все задачи выполнимы, готовить будут сами судьи “МастерШеф.Профессионалы“!

“Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская будут готовить на кухне «МастерШеф. Профессионалы», но зрителей и участников ждут еще сюрпризы. В один из дней судьи дадут возможность профи побывать на их месте и самим оценить блюда коллег“, — приоткрывает секреты сезона руководитель проекта Андрей Пышный.

Кто окажется среди двадцатки счастливчиков, какие новые испытания ждут профи в третьем сезоне, и кто из звезд будет оценивать участников — узнаем уже скоро на СТБ!

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