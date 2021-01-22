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Адель и Саймон Коннекки подали на развод спустя 2 года после расставания - СМИ

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Певица Адель долгое время не могла разделить имущество с мужем Саймоном Коннекки.
Адель и Саймон Коннекки подали на развод спустя 2 года после расставания - СМИ
Адель и Саймон Коннекки подали на развод спустя 2 года после расставания - СМИ
instagram.com/adele

Обладательница 15-ти премий “Грэмми“, знаменитая британская певица Адель, которая два года назад рассталась с мужем, бизнесменом Саймоном Коннекки, только недавно официально подала на развод.

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Как пишет People, супруги долгое время не могли прийти к общему соглашению по поводу раздела имущества и опеки над 8-летним сыном Анджелом. По данным издания, Адель отправила в суд документы неделю назад, 15 октября. Отмечается, что певица и ее экс-возлюбленным не могут разглашать детали развода так, как подписали соглашение о конфиденциальности.

Адель и Саймон Коннекки
Адель и Саймон Коннекки
Getty images

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Теги: Адель
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Источник: people.com

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pусский  (аноним)  22.01.2021, 17:58
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