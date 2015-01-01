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Звезда сериала "Страшные сказки" Джош Хартнетт в третий раз стал отцом

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Актер Джош Хартнетт и его супруга Тэмсин Эгертон более года скрывали рождение еще одного ребенка.
Звезда сериала "Страшные сказки" Джош Хартнетт в третий раз стал отцом
Звезда сериала "Страшные сказки" Джош Хартнетт в третий раз стал отцом
Getty images

Американский актер Джош Хартнетт, наиболее известным по ролям Итана Чендлера в “Страшных сказках“, Зика Тайлера в “Факультете“ и капитана Дэниела Уокера в картине “Перл Харбор“, в третий раз стал отцом.

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Об этом 42-летний актер проболтался в недавнем интервью для издания Mr Porter. Мужчина заявил, что гордится тем, что является отцом троих детей. Также он добавил, что у него прекрасные отношения с гражданской женой, 32-летней британской актрисой Тэмсин Эгертон. По данным журнала, третий ребенок пары родился еще в конце 2019 года, однако пол и имя звездные супруги держат в тайне.

Отметим, что Хартнетт тщательно скрывает от посторонних глаз своих детей. До недавнего времени мировым СМИ было известно лишь о том, что у пары есть две дочери, которые появились на свет в 2015 и 2017 годах. Сейчас семья живет в Лондоне.

жош Хартнетт и Тэмсин Эгертон
жош Хартнетт и Тэмсин Эгертон
Getty images

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Теги: Джош Хартнетт, Тэмсин Эгертон
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Источник: mrporter.com

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