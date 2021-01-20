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"Мисс Украина-Вселенная" Анна Андрес сообщила о рождении первенца

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27-летняя модель Анна Андрес показала первые фото новорожденного сына от французского бизнесмена.
"Мисс Украина-Вселенная" Анна Андрес сообщила о рождении первенца
"Мисс Украина-Вселенная" Анна Андрес сообщила о рождении первенца
instagram.com/ann.andres

Украинская модель, ведущая и предприниматель Анна Андрес, которая в 2014 году стала победительницей конкурса красоты “Мисс Украина-Вселенная“, родила первенца.

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На своей странице в Инстаграм 27-летняя знаменитость рассекретила пол ребенка и показала первые фото с младенцем, снятые в роддоме. Анна подарила своему мужу, французскому бизнесмену Давиду Барокасу сына. Мальчик появился на свет 20 января в Госпитале принцессы Грейс в Монако.

“20.01.21 Вчера был сложный, но самый счастливый день. Добро пожаловать, мой маленький мужчина ❤️“, - написала новоиспеченная мама.

"Мисс Украина-Вселенная" Анна Андрес сообщила о рождении первенца
instagram.com/ann.andres
"Мисс Украина-Вселенная" Анна Андрес сообщила о рождении первенца
instagram.com/ann.andres
"Мисс Украина-Вселенная" Анна Андрес сообщила о рождении первенца
instagram.com/ann.andres
"Мисс Украина-Вселенная" Анна Андрес сообщила о рождении первенца
instagram.com/ann.andres

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Теги: анна андрес, Мисс Украина Вселенная 2014
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Источник: ivonа bigmir)net

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