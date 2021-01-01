Дочь Дональда Трампа, Тиффани Трамп обручилась с бизнесменом Майклом Булосом, который младше ее на 4 года.

Младшая дочь Трампа объявила о помолвке: Кто стал избранником Тиффани Трамп instagram.com/tiffanytrump

Дочь президента США Дональда Трампа от брака с актрисой Марлой Мейплз, певица, модель, социолог и звезда Интернета Тиффани Трамп выходит замуж. Об этом 27-летняя девушка сообщила в Инстаграм.

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На своей странице она опубликовала совместное фото с 23-летним возлюбленным, ливанским бизнесменом Майклом Булосом. В описании к снимку Тиффани объявила об их помолвке после двух лет отношений. Отметим, что дочь Трампа обручилась накануне инаугурации нового президента США Джо Байдена.

“Для меня было честью отпраздновать многие вехи, исторические события и создать воспоминания с моей семьей здесь, в Белом доме, и нет ничего более особенного, чем моя помолвка с моим удивительным женихом Майклом! Чувствую себя счастливой и взволнованной перед следующей главой! ❤️“, - написала Тиффани Трамп.

Младшая дочь Дональда Трампа Тиффани Трамп объявила о помолвке instagram.com/tiffanytrump

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