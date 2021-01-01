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Звезда "Отряда самоубийц" Юэль Киннаман женится на модели Victoria's Secret

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Исполнитель роли Рика Флэга, шведский актер Юэль Киннаман сделал предложение Келли Гейл.
Звезда "Отряда самоубийц" Юэль Киннаман женится на модели Victoria's Secret
Звезда "Отряда самоубийц" Юэль Киннаман женится на модели Victoria's Secret
instagram.com/joelkinnaman

Звезда фильмов “Робокоп“, “Отряд самоубийц“, “Девушка с татуировкой дракона“, шведский актер Юэль Киннаман сообщил фанам о помолвке. 41-летний артист обручился с 25-летней шведская моделью с индийско-австралийскими корнями Келли Гейл.

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На своей странице в Инстаграм Юэль показал, как делал предложение возлюбленной. На снимке актер стоит на одном колене, а в руке у него коробочка с кольцом. Для важного события Киннаман выбрал вершину утеса в Калифорнии.

“Она сказала “Нет“. Шучу“, - подписал снимок Юэль.

Звезда показов Victoria's Secret также поделилась подборкой романтических кадров с новоиспеченным женихом. На первом фото запечатлен момент, как актер делает ей предложение. А на других кадрах Келли обнимает и целует Юэля, демонстрируя на камеру помолвочное кольцо.

“Твоя навеки“, - подписала одну из публикаций Гейл.

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Теги: Юэль Киннаман, Келли Гейл, Отряд Самоубийц, Victoria's Secret
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Источник: ivonа bigmir)net

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