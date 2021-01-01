Звезда "Отряда самоубийц" Юэль Киннаман женится на модели Victoria's Secret
Звезда фильмов “Робокоп“, “Отряд самоубийц“, “Девушка с татуировкой дракона“, шведский актер Юэль Киннаман сообщил фанам о помолвке. 41-летний артист обручился с 25-летней шведская моделью с индийско-австралийскими корнями Келли Гейл.
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На своей странице в Инстаграм Юэль показал, как делал предложение возлюбленной. На снимке актер стоит на одном колене, а в руке у него коробочка с кольцом. Для важного события Киннаман выбрал вершину утеса в Калифорнии.
“Она сказала “Нет“. Шучу“, - подписал снимок Юэль.
Звезда показов Victoria's Secret также поделилась подборкой романтических кадров с новоиспеченным женихом. На первом фото запечатлен момент, как актер делает ей предложение. А на других кадрах Келли обнимает и целует Юэля, демонстрируя на камеру помолвочное кольцо.
“Твоя навеки“, - подписала одну из публикаций Гейл.
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