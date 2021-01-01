Кому-то из Украины может повезти выиграть свыше $1,5 миллиарда долларов в лотереях США

Общая сумма джекпотов Мега Миллионов и Пауэрбол перевалила за $1,5 млрд.

Первая разыгрывает на этой неделе приз в $850 млн, а вторая в $730 млн. Билеты раскупаются не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Попытать удачу в потрясающих американских лотереях на этой неделе могут и граждане Украины.

Джекпоты приближаются к миллиарду

Приз в $850 млн – второй по величине в истории Mega Millions. Он увеличился на $100 млн с последнего тиража и, скорее всего, к моменту проведения следующего, вырастет ещё. Джекпот в $730 млн – четвертый в истории Powerball. Хотя до новых рекордов ($1,537 млрд и $1,568 млрд, соответственно) ещё не очень близко, такие огромные призы не встречались уже давно, и вызвали настоящий ажиотаж среди любителей лотерей. «Людям не хватало больших привлекательных джекпотов», прокомментировал ситуацию исполнительный директор Лотереи Техаса Гэри Гриф.

Как указано в пресс-релизе Mega Millions, в последнем тираже выигрышными оказались более 4,5 миллиона билетов, включая 8 побед во второй призовой категории. Учитывая, что шансы на выигрыш какого-либо приза лотереи начинаются от 1 к 37, можно подсчитать, что на розыгрыш было продано свыше 165 млн билетов.

Пресс-секретарь сервиса theLotter, Адриан Коореманс, отметил, что «учитывая возросший интерес, неудивительно, что все больше и больше людей играют онлайн на theLotter. До сих пор вы, вероятно, предполагали, что сможете играть в Mega Millions и Powerball, только приехав в Соединенные Штаты и лично купив лотерейные билеты, но все изменилось». Как сообщает сервис, миллионы игроков с различных стран мира уже заказали через него билеты на эти лотереи.

Как играть в Mega Millions и Powerball?

Обе популярные американские лотереи проводятся в формате 5+1 (5 основных номеров + 1 дополнительный), но их диапазоны угадывания немного различаются. В Мега Миллионах вам надо выбрать 5 чисел от 1 до 70 и номер шара «Mega Ball» от 1 до 25. В Пауэрболе вы отмечаете на вашем билете 5 номеров от 1 до 69 и номер «Powerball» от 1 до 26. В дополнение к джекпоту обе лотереи также предлагают второй приз в $1 млн, который будет вашим, если вы угадаете только 5 основных номеров. Отметим, что в отличие от первого приза, который делится поровну между всеми победившими билетами, каждый игрок, угадавший 5 основных номеров, получит $1 млн. В последнем тираже Пауэрбол таких счастливчиков было аж 13 (двое из них, воспользовавшись дополнительной игровой опцией – мультипликатором «Power Play» –, выиграли по $2 млн).

Ближайший тираж Mega Millions состоится во вторник, 19 января.

Следующий розыгрыш Powerball будет проведен в среду, 20 января.

Как купить официальные лотерейные билеты онлайн на theLotter?

Откройте учетную запись на сайте theLotter; Выберите Mega Millions, Powerball, или обе игры из списка лотерей. Укажите, со сколькими полями вы хотите играть, и заполните ваши билеты, выбрав номера вручную или воспользовавшись случайными номерами, сгенерированными кнопкой «Авто-выбор». Подтвердите и оплатите ваш заказ. После этого вам останется лишь дождаться тиража, и проверить, сыграли ли ваши номера.

Цена билетов на theLotter немного выше, чем в официальных точках продажи. Это связано с сервисным сбором, из которого оплачиваются услуги агентов сервиса. Зато, когда вы выигрываете приз, он, вне зависимости от его размера, выплачивается вам полностью, без каких-либо комиссий со стороны сайта.

Джекпоты могут быть выиграны уже на этой неделе!

Зачем играть за один огромный приз, когда у вас есть шанс выиграть сразу два? Удвойте ваши шансы, купив билеты на обе лотереи сразу, онлайн на сайте theLotter.com! Такие огромные джекпоты не вечны, и могут быть сорваны уже на этой неделе, так что не упустите ваш шанс! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.

Комусь із України може пощастити виграти понад $ 1,5 мільярда доларів в лотереї США

Загальна сума джек-потів Мега Мільйонів і Пауербол перевалила за $ 1,5 млрд. Перша розігрує на цьому тижні приз в $ 850 млн, а друга в $ 730 млн. Білети розкуповуються не тільки в Сполучених Штатах, але і у всьому світі. Спробувати удачу в приголомшливих американських лотереях на цьому тижні можуть і громадяни України.

Джекпоти наближаються до мільярда

Приз в $850 млн – другий за величиною в історії Mega Millions. Він збільшився на $ 100 млн з останнього тиражу і, швидше за все, до моменту проведення наступного, виросте ще.

Джекпот в $730 млн – четвертий в історії Powerball. Хоча до нових рекордів ($ 1,537 млрд і $ 1,568 млрд, відповідно) ще не дуже близько, такі величезні призи зустрічалися вже давно, і викликали справжній ажіотаж серед любителів лотерей. «Людям не вистачало великих привабливих джекпотів», прокоментував ситуацію виконавчий директор Лотереї Техасу Гері Гриф.

Як зазначено в прес-релізі Mega Millions, в останньому тиражі виграшними виявилися більш 4,5 мільйона білетів, включаючи 8 перемог у другій призовий категорії. Враховуючи, що шанси на виграш будь-якого призу лотереї починаються від 1 до 37, можна підрахувати, що на розіграш було продано понад 165 млн білетів.

Прес-секретар сервісу theLotter, Адріан Коореманс, зазначив, що «з огляду на зростання інтересу, не дивно, що все більше і більше людей грають онлайн на theLotter. До сих пір ви, ймовірно, припускали, що зможете грати в Mega Millions і Powerball, тільки приїхавши в Сполучені Штати і особисто купивши лотерейні білети, але все змінилося». Як повідомляє сервіс, мільйони гравців з різних країн світу вже замовили через нього білети на ці лотереї.

Як грати в Mega Millions і Powerball?

Обидві популярні американські лотереї проводяться в форматі 5 + 1 (5 основних номерів + 1 додатковий), але їх діапазони вгадування трохи розрізняються. У Мега Мільйони вам треба вибрати 5 чисел від 1 до 70 і номер кулі «Mega Ball» від 1 до 25. У Пауербол ви відзначаєте на вашому білеті 5 номерів від 1 до 69 і номер «Powerball» від 1 до 26. На додаток до джекпоту обидві лотереї також пропонують другий приз в $ 1 млн, який буде вашим, якщо ви вгадаєте тільки 5 основних номерів. Відзначимо, що на відміну від першого призу, який ділиться порівну між усіма білетами, що перемогли, кожен гравець, що вгадав 5 основних номерів, отримає $ 1 млн. У останньому тиражі Пауербол таких щасливчиків було аж 13 (двоє з них, скориставшись додатковою ігровий опцією - мультиплікатором « Power Play »-, виграли по $ 2 млн).

• Найближчий тираж Mega Millions відбудеться у вівторок, 19 січня.

• Наступний розіграш Powerball буде проведено в середу, 20 січня.

Як купити офіційні лотерейні квитки онлайн на theLotter?

Відкрийте обліковий запис на сайті theLotter; Виберіть Mega Millions, Powerball, або обидві гри зі списку лотерей. Вкажіть, зі скількома полями ви хочете грати, і заповніть ваші білети, вибравши номери вручну або скориставшись випадковими номерами, що будуть згенеровані кнопкою «Авто-вибір». Підтвердіть і оплатіть ваше замовлення. Після цього вам залишиться лише дочекатися тиражу, і перевірити, чи зіграли ваші номери.

Ціна білетів на theLotter трохи вище, ніж в офіційних точках продажу. Це пов'язано з сервісним збором, з якого оплачуються послуги агентів сервісу. Зате, коли ви виграєте приз, він, незалежно від його розміру, виплачується вам повністю, без будь-яких комісій з боку сайту.

Джекпоти можуть бути виграні вже цього тижня!

Навіщо грати за один величезний приз, коли у вас є шанс виграти одразу два? Подвійте ваші шанси, купивши білети на обидві лотереї одразу, онлайн на сайті theLotter.com! Такі величезні джекпоти не вічні, і можуть бути зірвані вже на цьому тижні, так що не пропустіть ваш шанс! Бажаємо успіху, і, будь ласка, грайте відповідально.

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