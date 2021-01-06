Кто стал победительницей 5-го ежегодного конкурса красоты «Місіс Відкритий Світ Україна 2020».

29 декабря в Fairmont Grand Hotel состоялся финал «Місіс Відкритий Світ Україна 2020» при поддержке Украинского культурного фонда. В финал прошли 10 женщин - успешных во всем: жены, мамы, общественные деятельницы, бизнесвумен, креативные личности, красавицы в возрасте от 26 до 44 лет из 7 областей Украины.

Главную корону “Місіс Відкритий Світ Україна 2020“ получила свадебный церемониймейстер, преподаватель ораторского искусства детям, мама троих детей Кристина Выкалюк (Ивано-Франковск): «В силу своей работы я все время наблюдаю за молоденькими красивыми девушками, которые выходят замуж. И как мать троих детей, в возрасте 34-хлет никогда не могла поверить, что смогу победить в конкурсе красоты. Я счастлива ехать домой с короной. Красота - это не про возраст, красота - это любовь к жизни и к своим родным, умение реализовываться на работе и дома; и при этом помнить каждую секунду, что ты женщина».

Как выбирали победительницу "Місіс Відкритий Світ Україна 2020" Пресс-служба

«I Місіс Відкритий Світ Україна 2020» стала общественная деятельница и мама Виктория Доманская (Марганец), «II Місіс Відкритий Світ Україна 2020» удостоилась телеведущая, автор программ, стилист и мама Екатерина Дьяченко (Сумы), «III Місіс Відкритий Світ Україна 2020» получила дизайнер, преподаватель английского языка, мама двоих детей и бабушка Марина Мазанко (Николаев). Специальный титул «Миссис Благодетельница 2020» получила банкир, финансовый и IT консультант и мама Татьяна Климова (Днепр).

Как выбирали победительницу "Місіс Відкритий Світ Україна 2020" Пресс-служба

Как выбирали победительницу "Місіс Відкритий Світ Україна 2020" Пресс-служба

Как выбирали победительницу "Місіс Відкритий Світ Україна 2020" Пресс-служба

Как выбирали победительницу "Місіс Відкритий Світ Україна 2020" Пресс-служба

В жюри конкурса вошли: известный украинский рок-музыкант, основатель и фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук, Заслуженный художник Украины, скульптор Олег Пинчук, украинский актер, телеведущий, самый красивый мужчина планеты по версии Международного конкурса Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук, Народный артист Украины, премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т.Г. Шевченко Александр Стоянов и Председатель жюри, основательница «Місіс Відкритий Світ Україна» Ирина Зайцева.

«Наш проект в этом году особенный, ничего подобного до этого не происходило. Впервые мы проводим конкурс такого масштаба онлайн. Во времена «короны» нам просто необходимо продемонстрировать, что женщина в тяжелых условиях пандемии, за закрытыми дверями способна реализовываться, открывать новые возможности, заниматься домашней работой и при этом быть красивой. Мы верим, что сильная целеустремленная женщина в настоящей короне способна побороть вирусную корону», - отмечает основательница проекта Ирина Зайцева.

Александр Стоянов, Олег Собчук, Богдан Юсипчук на "Місіс Відкритий Світ Україна 2020" Пресс-служба

Организаторы конкурса убеждены, что красота должна спасать, нести добро и смыслы. Публичные люди, которыми становятся финалистки конкурса, должны принимать активное участие в решении проблем современности и поддерживать благотворительные инициативы. Среди направлений, которыми занимается проект: борьба с домашним насилием, помощь детям-сиротам и детям из зоны АТО, поддержка социально-экологических акций, популяризация осознанного родительства и ответственного отцовства.

В течение 2021 года ТОП 5 самых красивых женщин представят Украину на престижных международных конкурсах, первый из которых состоится в Сингапуре уже в марте.

Проект «Місіс Відкритий Світ Україна 2020» состоялся при поддержке Украинского культурного фонда.