Кто-то из Украины может выиграть $401 миллион в Mega Millions в эту пятницу

Джекпот популярной американской лотереи Мега Миллионы продолжает расти.

В эту пятницу, в первом в 2021 тираже, она разыграет $401 млн. Но, если вы думаете, что только у американцев есть возможность выиграть баснословный приз, мы хотим вас порадовать – это не так! Шанс сорвать джекпот есть у игроков из любой страны мира. Вот как вы можете это сделать!

Правила Мега Миллионов

Правила лотереи крайне просты – вам нужно отметить на вашем бланке 5 номеров от 1 до 70, и дополнительный номер, т. н. «Мега шар» от 1 до 25. Совпадение всех 6 принесет вам заветный джекпот в десятки или сотни миллионов долларов, но этим возможности выиграть по-крупному в Мега Миллионах не ограничиваются. Второй приз лотереи – за совпадение 5 основных номеров – принесет вам как минимум $1 млн. Если вы воспользуетесь мультипликатором «Megaplier», ваш второй приз может вырасти до $5 млн. Тиражи лотереи проводятся дважды в неделю – по вторникам и пятницам, в 23:00 по североамериканскому восточному времени (UTC −5).

Где купить лотерейный билет?

Хотя билеты Мега Миллионов продаются лишь на территории США, в ней могут участвовать игроки находящиеся на другом конце света. Как? С помощью онлайн-сервисов покупки билетов, таких как theLotter.com, предлагающих участие в крупнейших тиражах мира. Сайт появился на рынке чуть менее 20 лет назад, и за прошедшее с тех пор время выплатил своим игрокам призы на сумму в более $100 миллионов, включая джекпоты и вторые призы в лото США. Все выигрыши клиентов сайта выплачиваются без комиссий. Оплата услуг сайта осуществляется за счет небольшой добавки к цене билета, которую вы платите при его покупке.

Как играть в Mega Millions онлайн?

Хотите испытать удачу? Нет проблем. Как мы отметили выше, процесс игры крайне прост и не занимает много времени. Вот что вам надо сделать:

Зарегистрироваться на сайте theLotter.com Выбрать Мега Миллионы из списка, содержащего около 50 лотерей Выбрать 5 основных и 1 дополнительный номер Опция: поставьте галочку в поле «Megaplier», чтобы в случае выигрыша помножить ваш приз Подтвердите покупку

После этого вам останется только дождаться тиража! Небольшие выигрыши будут переведены на ваш баланс на сайте вскоре после завершения тиража. А если фортуна вам улыбнется, и вам повезет выиграть огромный приз Мега Миллионов, вам, возможно придется приехать в США, чтобы лично получить его. В таком случае сайт theLotter.com поможет вам решить вопросы, связанные с поездкой.

Подарите себе шанс выиграть потрясающий приз в $401 млн на этот Новый год! Мы будем держать за вас кулаки!

Хтось із України може виграти $ 401 млн в Mega Millions в цю п'ятницю

Джекпот популярної американської лотереї Мега Мільйони продовжує зростати. Цієї п'ятниці, в першому в 2021 тиражі, вона разіграє $401 млн. Але, якщо ви думаєте, що тільки у американців є можливість виграти надзвичайний приз, ми хочемо вас порадувати - це не так! Шанс зірвати джекпот є у гравців з будь-якої країни світу. Ось як ви можете це зробити!

Правила Мега Мільйонів

Правила лотереї вкрай прості - вам потрібно відзначити на вашому бланку 5 номерів від 1 до 70, і додатковий номер, т. з. «Мега куля» від 1 до 25. Збіг всіх 6 принесе вам заповітний джекпот в десятки або сотні мільйонів доларів, але цим можливості виграти по-крупному в Мега Мільйони не обмежуються. Другий приз лотереї - за збіг 5 основних номерів - принесе вам як мінімум $ 1 млн. Якщо ви скористаєтеся мультиплікатором «Megaplier», ваш другий приз може вирости до $ 5 млн. Тиражі лотереї проводяться двічі в тиждень - по вівторках і п'ятницях, о 23:00 за північноамериканським східним часом (UTC -5).

Де купити лотерейний білет?

Хоча білети Мега Мільйонів продаються лише на території США, в ній можуть брати участь гравці, які знаходяться на іншому кінці світу. Як? За допомогою онлайн-сервісів покупки білетів, таких як theLotter.com, що пропонують участь в найбільших тиражах світу. Сайт з'явився на ринку трохи менше 20 років тому, і за минулий з тих пір час виплатив своїм гравцям призи на суму в понад $ 100 мільйонів, включаючи джекпоти і другі призи в лото США. Всі виграші клієнтів сайту виплачуються без комісій. Оплата послуг сайту здійснюється за рахунок невеликої добавки до ціни білета, яку ви платите при його покупці.

Як грати в Mega Millions онлайн?

Хочете випробувати удачу? Немає проблем. Як ми зазначили вище, процес гри дуже простий і не займає багато часу. Ось що вам треба зробити:

Зареєструватися на сайті theLotter.com Вибрати Мега Мільйони зі списку, що містить близько 50 лотерей Вибрати 5 основних і 1 додатковий номер Опція: поставте галочку в поле «Megaplier», щоб в разі виграшу помножити ваш приз Підтвердіть покупку

Після цього вам залишиться тільки дочекатися тиражу! Невеликі виграші будуть переведені на ваш баланс на сайті незабаром після завершення тиражу. А якщо фортуна вам усміхнеться, і вам пощастить виграти величезний приз Мега Мільйонів, вам, можливо доведеться приїхати в США, щоб особисто отримати його. В такому випадку сайт theLotter.com допоможе вам вирішити питання, пов'язані з поїздкою.

Подаруйте собі шанс виграти приголомшливий приз у $401 млн на цей Новий рік! Ми будемо тримати за вас кулаки!

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