Звезда “Американской истории ужасов“ Эмма Робертс родила первенца
Дочь американского актера Эрика Робертса и племянница обладательницы “Оскара“ Джулии Робертс, 29-летняя актриса и фотомодель Эмма Робертс впервые стала мамой. У звезды сериала “Американская история ужасов“ и ее бойфренда, 35-летнего актера Гаррета Хедлунда родился сын.
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О пополнении в актерском семействе сообщило издание TMZ со ссылкой на инсайдера. В публикации отмечается, что первенец Эммы и Гаррета появился на свет 27 декабря в одной из больниц Лос-Анджелеса. Звездные родители назвали мальчика Родсом.
Также сообщается, что малыш родился с весом около 4 килограмм. Мама и новорожденный ребенок чувствуют себя прекрасно после родов.
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