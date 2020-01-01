Я соромлюсь свого тіла-7: финальный выпуск сезона растрогает врачей

В воскресенье выйдет финальный выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» на СТБ будет полон слез и счастливых историй выздоровления. Пациенты впервые за семь лет так растрогают врачей!

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В новом эпизоде Валерий Ославский, который за свой многолетний стаж работы видел множество пациентов, будет поражен историей Андрея Летяги и его несокрушимой силой духа. Парень после травмы был парализован, но он начал укрощать свое тело и доказал, что возможности человеческого тела безграничны. Так за 8 месяцев Андрей сел на кресло и достиг других успехов. Почему мужчина обратится на проект?

Маленькую 9-летнюю Аню на проект приведет мама, которая настолько взволнована происходящим с дочерью, что вынуждена пить успокоительные. Женщина постоянно требует от напуганной ребенка сдерживать проявления болезни. Смогут ли врачи спасти Аню и какие неожиданные выводы сделают невролог и офтальмолог?

Уже семь лет в экспериментах «Я соромлюсь свого тіла» поднимает сверхважные медицинские темы. Команда надеется, что за все это время украинцы научились следить за своим здоровьем. На этот раз эксперимент не будет похожим на любой другой. Валерий Ославский в форме интересной игры решит проверить осведомленность украинцев в медицинских специальностях.

Чем шокирует эксперимент, а также, как проходит лечение рака молочной железы у Зои Петки и есть ли позитивная тенденция у Марьяна Кунчика, получившего 80% ожогов тела - узнаем в воскресенье на СТБ!

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