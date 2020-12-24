Кто сможет выиграть $352 миллиона?

В эту пятницу кому-то из Украины может повезти выиграть $352 миллиона в Mega Millions Пресс-служба

В пятницу: лотерея США Mega Millions, самая популярная лотерея Америки, доступна украинцам, с джекпотом $352,000,000! Кроме того, вторая по популярности лотерея Америки, Powerball, разыграет 321 миллион долларов!

Играть в Mega Millions из Украины?

Крупнейшая лотерея США Мега Миллионы предлагает самый большой джекпот в мире на сегодняшний день – $352 миллиона. Следующим победителем Mega Millions может стать кто-то из Украины.

Да, у вас есть шанс выиграть один из девятизначных джекпотов Америки, даже если вы не живете в США! Вы можете принять участие в тираже, купив лотерейный билет онлайн через theLotter.com – сервис, предоставляющий вам доступ к крупнейшим лотереям мира из любого места.

Так что же надо сделать, чтобы играть за $352 млн из Украины?

Создайте аккаунт на сайте theLotter Перейдите на страницу лотереи Мега Миллионы Отметьте ваши числа (5 основных + 1 дополнительное «Mega Ball»), или играйте с номерами, случайно сгенерированными компьютером Подтвердите ваш заказ и не забудьте проверить результаты после завершения розыгрыша!

Это законно?

Согласно регламенту Мега Миллионов, билеты должны быть куплены в США и не покидать её территорию. theLotter.com полностью отвечает этим требованиям. Представитель локального офиса компании в США приобретает ваш официальный лотерейный билет в лицензированной точке продажи. Затем билет сканируется, и загружается в ваш персональный аккаунт на сайте. Вы сможете в любое время его просмотреть и удостовериться, что на нем отмечены именно те номера, которые вы выбрали. Оригинал билета помещается в сейф в местном представительстве компании. Таким образом, оба требования организаторов лотереи оказываются выполнены.

Со дня основания компании в 2002 году, TheLotter звонит счастливцам, выигравшим в лотереи на сайте с поздравлениями: “Здравствуйте, вы выиграли в лотерею!”

За почти 20-летнюю историю существования сервиса theLotter выплатил более $100.000.000 в призах более 6 млн победителям. Рекордный выигрыш принадлежит А.Д. из Панамы, которой покорился джекпот Лото Флориды. В 2017 году Наталия из Украины выиграла второй приз Mega Millions в $1 млн.

Вы можете принять участие в тираже Mega Millions с джекпотом $352 миллиона уже сегодня.

TheLotter – ведущий в мире онлайн сервис по продаже лотерейных билетов мира. Лотерейные фанаты со всего мира доверяют сайту, предоставляющему безопасный и простой способ играть в крупнейшие лотереи мира с официальными билетами. За годы работы TheLotter выплатил призов на сумму свыше $100 миллионов, более чем 5.5 миллионам победителей со всего мира.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.



Цієї п'ятниці комусь із України може пощастити виграти $ 352 мільйони в Mega Millions



У п'ятницю: лотерея США Mega Millions, найпопулярніша лотерея Америки, доступна українцям, з джекпотом $352,000,000! Крім того, друга за популярністю лотерея Америки, Powerball, розіграє 321 мільйон доларів!

Грати в Mega Millions з України?

Найбільша лотерея США Мега Мільйони пропонує найбільший джекпот в світі на сьогоднішній день - $ 352 мільйони. Наступним переможцем Mega Millions може стати хтось із України.

Так, у вас є шанс виграти один з дев'ятизначних джекпотів Америки, навіть якщо ви не живете в США! Ви можете взяти участь в тиражі, купивши лотерейний былет онлайн через theLotter.com - сервіс, що надає вам доступ до найбільших лотерей світу з будь-якого місця.

Так що ж треба зробити, щоб грати за $ 352 млн з України?

Створіть аккаунт на сайті theLotter Перейдіть на сторінку лотереї Мега Мільйони Відзначте ваші числа (5 основних + 1 додаткове «Mega Ball»), або грайте з номерами, що випадково згенерували комп'ютером Підтвердіть ваше замовлення і не забудьте перевірити результати після завершення розіграшу!

За майже 20-річну історію існування сервісу theLotter виплатив понад $ 100.000.000 в призах більше 6 млн переможцям. Рекордний виграш належить А.Д. з Панами, якій підкорився джекпот Лото Флориди. У 2017 році Наталія з України виграла другий приз Mega Millions в $ 1 млн.



Ви можете взяти участь в тиражі Mega Millions з джекпотом $352 мільйона вже сьогодні.



TheLotter - провідний в світі онлайн сервіс з продажу лотерейних білетів світу. Лотерейні фанати з усього світу довіряють сайту, що надає безпечний і простий спосіб грати в найбільші лотереї світу з офіційними білетами. За роки роботи TheLotter виплатив призів на суму понад $ 100 мільйонів, більше ніж 5.5 мільйонам переможців з усього світу.