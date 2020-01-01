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Светлана Лобода в белом платье устроила эффектные танцы на столе - видео

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Певица Светлана Лобода выпустила клип на новый трек "moLOko".
Светлана Лобода в белом платье устроила эффектные танцы на столе - видео
Светлана Лобода в белом платье устроила эффектные танцы на столе - видео
instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая проживает сейчас в России, порадовала фанов новым клипом. Звезда выпустила видео на трек “moLOko“.

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Премьера состоялась в пятницу, 18 декабря, на официальном ютуб-канале певицы. Чувственный ролик снял для Лободы знаменитый клипмейкер Алан Бадоев. В видео Светлана примеряла мини-платье черного цвета и белое платье с разрезами на животе и спине. В конце ролика знаменитость устроила эффектные танцы на столе.

“Мы живем в сложное время и сегодня всем нам, как никогда прежде, нужна любовь и поддержка семьи. Я пою эту песню с мыслями о каждом из нас! Эта песня о пути к счастью, которое порой кажется неуловимым, но оно обязательно случится, если ты обращен к СВЕТУ“, - прокомментировала новую видеоработу Лобода.

Светлана Лобода - Moloko: смотреть клип онлайн

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: ivonа bigmir)net

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