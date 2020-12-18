Долгожданное признание: кого выберет Ксения Мишина в финале «Холостячки»?

18 декабря Ксения Мишина отправится на последние свидания в проекте "Холостяк".

Уже сегодня, 18 декабря в 19:00, на СТБ телезрители увидят то, чего так долго ждали! Первая украинская Холостячка Ксения Мишина сделает свой выбор в финале романтического реалити. Но прежде, чем определиться, с кем продолжить строить отношения дальше, Ксения отправится на последние свидания в проекте.

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Леша удивит Ксению экстремальным времяпрепровождением. Он продемонстрирует Холостячке опасный драфт. После чего предложит девушке вместе воспарить под куполом цирка… В свою очередь Саша примет решение побороть страх высоты – вместе с Ксюшей подняться в небо на парапланах. А затем – провести время за романтическим ужином.

Алексей Тригубенко Пресс-служба

Помимо ярких впечатлений от проведенного времени вместе, мужчин и саму Ксению ждет непростое испытание. Ведущий Григорий Решетник предложит им посмотреть видео с взаимными претензиями друг другу. Какие опаски озвучит Ксения Леше и Саше? Что финалисты выскажут в адрес Холостячки?

Александр Эллерт Пресс-служба

Взвесив все «за» и «против», проведя с мужчинами незабываемое время вместе, Ксения примет судьбоносное решение.

«Есть Леша, в котором я полностью уверена. А есть Саша – здесь и сейчас», – отметит Холостячка.

Каким будет финал романтического реалити «Холостячка» и какой выбор сделает Ксения – узнайте уже в эту пятницу, 18 декабря, в 19:00, на СТБ!

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