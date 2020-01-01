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Джиллиан Андерсон рассталась со сценаристом "Короны" после 4 лет отношений

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Джиллиан Андерсон и Питер Морган больше не вместе.
Джиллиан Андерсон рассталась со сценаристом "Короны" после 4 лет отношений
Джиллиан Андерсон рассталась со сценаристом "Короны" после 4 лет отношений
Getty Images

Американская и британская актриса Джиллиан Андерсон, наиболее известна по роли Даны Скалли в сериале “Секретные материалы“, снова свободна. Знаменитость рассталась со своим возлюбленным, британским драматургом и сценаристом Питером Морганом.

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Как пишет издание Daily Mail, после разрыва 52-летняя Андерсон и 57-летний Морган остались в дружеских отношениях. Представители пары пока не называют причину окончания 4-летнего романа. Однако, инсайдеры уверены, что отношения звезд исчерпали себя, чему способствовали рабочие обязательства и семейная логистика (у каждого есть дети от прошлых браков).

Отметим, что в 2020 году Джиллиан и Питер вместе работали над съемками четвертого сезона популярного сериала “Корона“. Морган трудился над сценарием, а Андерсон исполняла роль “Железной леди“ Маргарет Тэтчер.

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Теги: Джиллиан Андерсон, Питер Морган, Корона
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Источник: dailymail.co.uk

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