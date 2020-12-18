Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Том Круз закрутил роман со звездой "Мстителей" - СМИ

Комментариев: 1
58-летний Том Круз встречается с 38-летней Хейли Этвелл.
Том Круз закрутил роман со звездой "Мстителей" - СМИ
Том Круз закрутил роман со звездой "Мстителей" - СМИ
Getty Images

Популярный голливудский актер, режиссер и продюсер Том Круз закрутил новый роман. У 58-летнего артиста завязались любовные отношения со звездой кинематографической вселенной Marvel, исполнительницей роли агента Пегги Картер, британской актрисой Хейли Этвелл.

Читай также: Каролина Куркова объявила о третьей беременности и показала голое фото

По данным издания The Sun, Том познакомился с 38-летней Хейли на съемочной площадке седьмой части “Миссии невыполнимой“. Источник газеты отмечает, что между актерами возникла симпатия еще в первый день знакомства. А сейчас они практически неразлучны. Кроме того, папарацци заметили, как Круз и Этвелл после съемок в Риме гуляли по столице Италии, держась за руки.

“Том и Хейли поладили с первого дня. Изоляция и все связанные с ней трудности еще больше сблизили их, и они стали практически неразделимы. Они встречались в нерабочее время, Хейли была в лондонском районе Тома. Они прекрасно ладят, и оба кажутся очень счастливыми“, - сообщает издание.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии со съемок Круза и Этвелл в “Миссии невыполнимой 7“:

 Напомним, ранее Том Круз был женат на актрисах Николь Кидман и Кэти Холмс. А Хейли Этвелл состояла в отношениях с с моделью Эваном Джонсом.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Том Круз, Хейли Этвелл, Миссия невыполнима 7, Мстители
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: thesun.co.uk

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.12.2020, 10:15
Оценка:  0
гость
Молодец Том. Так держать.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь