Том Круз закрутил роман со звездой "Мстителей" - СМИ

58-летний Том Круз встречается с 38-летней Хейли Этвелл.

Популярный голливудский актер, режиссер и продюсер Том Круз закрутил новый роман. У 58-летнего артиста завязались любовные отношения со звездой кинематографической вселенной Marvel, исполнительницей роли агента Пегги Картер, британской актрисой Хейли Этвелл.

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По данным издания The Sun, Том познакомился с 38-летней Хейли на съемочной площадке седьмой части “Миссии невыполнимой“. Источник газеты отмечает, что между актерами возникла симпатия еще в первый день знакомства. А сейчас они практически неразлучны. Кроме того, папарацци заметили, как Круз и Этвелл после съемок в Риме гуляли по столице Италии, держась за руки.

“Том и Хейли поладили с первого дня. Изоляция и все связанные с ней трудности еще больше сблизили их, и они стали практически неразделимы. Они встречались в нерабочее время, Хейли была в лондонском районе Тома. Они прекрасно ладят, и оба кажутся очень счастливыми“, - сообщает издание.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии со съемок Круза и Этвелл в “Миссии невыполнимой 7“:

Напомним, ранее Том Круз был женат на актрисах Николь Кидман и Кэти Холмс. А Хейли Этвелл состояла в отношениях с с моделью Эваном Джонсом.

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