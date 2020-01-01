“О чем молчат женщины”: Плюсы и минусы домашних родов

Эксперты ток-шоу “О чем молчат женщины” рассказали, в чем преимущества и недостатки домашних родов.

В минувшем выпуске откровенного ток-шоу “О чем молчат женщины” на СТБ эксперты говорили, в чем преимущества и недостатки домашних родов. Можно ли рожать самостоятельно дома в ванной — рассказали специалисты.

Читай также: “Холостячка“: Чем удивит финальный выпуск проекта

Ведущая ток-шоу “О чем молчат женщины” Оксана Байрак собрала два лагеря гостей - “за” и “против” домашних родов.

Женщины, которые рожали в ванной, признались, что это было их лучшее решение и все прошло безопасно и безболезненно. Для этого нужно несколько составляющих:

акушер-гинеколог

чистая и стерильная ванна с чистой водой

свечи

аромалампы и масла

ощущение дома и полное спокойствие.

По их мнению, вода комфортной температуры снимает боль.

Также многие мамы обращаются к доуле - это не домашняя акушерка, а профессиональный партнер женщины, которая помогает ей при родах и подготовкой к ним.

Доула отвечает за:

немедикаментозное обезболивание в родах (массажи, аромамасла и тд)

психологическая поддержка

роды с сопровождением акушера-гинеколога

Акушеры-гинекологи в студии все же выступили против домашних родов:

Непредвиденные осложнения во время родов могут возникать даже у подготовленной роженицы, этого предусмотреть невозможно. Поэтому в таких ситуациях могут помочь лишь только врачи в медучреждениях. В таких ситуациях счет идет уже не на минуты, а на секунды. Вопрос стерильности в домашних условиях всегда остается открытым, а вода из-под крана слишком грязная среда для открытой матки. Домашние роды не узаконены на законодательном уровне. То есть, это нарушение и уголовная ответственная за незаконное оказание медицинских услуг без лицензии, поскольку личной лицензии у акушеров-гинеколог нет.

Акушеры-гинекологи не против родов или “в воду”, но только в медицинском учреждении и под присмотром врачей.

Читай также: Даша Ульянова из “Холостяка 10“ засветила пышную грудь в коротеньком платье

В родильных залах также можно создать атмосферу, поставить свечи и аромалампы. Некоторые врачи руководствую правило трех “т” при родах - тихо, темно и тепло.

Но все же все специалисты отмечают, что самое главное во время родов - это ощущение безопасности. Кому-то хочется рожать дома, потому что так спокойнее, а кому-то - в медицинском учреждении. Оба желания - нормальны. Главное принять взвешенное и правильное для себя решение.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.