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“О чем молчат женщины”: Плюсы и минусы домашних родов

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Эксперты ток-шоу “О чем молчат женщины” рассказали, в чем преимущества и недостатки домашних родов.
“О чем молчат женщины”: Плюсы и минусы домашних родов
“О чем молчат женщины”: Плюсы и минусы домашних родов
Пресс-служба

В минувшем выпуске откровенного ток-шоу “О чем молчат женщины” на СТБ эксперты говорили, в чем преимущества и недостатки домашних родов.  Можно ли рожать самостоятельно дома в ванной — рассказали специалисты.

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Ведущая ток-шоу “О чем молчат женщины” Оксана Байрак собрала два лагеря гостей - “за” и “против” домашних родов.

Женщины, которые рожали в ванной, признались, что это было их лучшее решение и все прошло безопасно и безболезненно. Для этого нужно несколько составляющих:

  • акушер-гинеколог
  • чистая и стерильная ванна с чистой водой
  • свечи
  • аромалампы и масла
  • ощущение дома и полное  спокойствие.

По их мнению, вода  комфортной температуры снимает боль.

Также многие мамы обращаются к доуле - это не домашняя акушерка, а профессиональный партнер женщины, которая помогает ей при родах и подготовкой к ним.

Доула отвечает за:

  • немедикаментозное обезболивание в родах (массажи, аромамасла и тд)
  • психологическая поддержка
  • роды с сопровождением акушера-гинеколога

Акушеры-гинекологи в студии все же выступили против домашних родов:

  1. Непредвиденные осложнения во время родов могут возникать даже у подготовленной роженицы, этого предусмотреть невозможно. Поэтому в таких ситуациях могут помочь лишь только врачи в медучреждениях. В таких ситуациях счет идет уже не на минуты, а на секунды.
  2. Вопрос стерильности в домашних условиях всегда остается открытым, а вода из-под крана слишком грязная среда для открытой матки. 
  3. Домашние роды не узаконены на законодательном уровне. То есть, это нарушение и уголовная ответственная за незаконное оказание медицинских услуг без лицензии, поскольку личной лицензии у акушеров-гинеколог нет.

Акушеры-гинекологи не против родов или “в воду”, но только в медицинском учреждении и под присмотром врачей.

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В родильных залах также можно создать атмосферу, поставить свечи и аромалампы. Некоторые врачи руководствую правило трех “т” при родах - тихо, темно и тепло.

Но все же все специалисты отмечают, что самое главное во время родов - это ощущение безопасности. Кому-то хочется рожать дома, потому что так спокойнее, а кому-то -  в медицинском учреждении. Оба желания - нормальны.  Главное принять взвешенное и правильное для себя решение.

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Теги: домашние роды, О чем молчат женщины
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Источник: ivonа bigmir)net

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