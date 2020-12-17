Чешская супермодель Каролина Куркова засветила округлившийся живот на голом фото.

Каролина Куркова объявила о третьей беременности и показала голое фото instagram.com/karolinakurkova

Одна из самых сексуальных блондинок Европы, чешская супермодель Каролина Куркова объявила о беременности. В 2021 году звезда родить своему супругу, кинопродюсеру Арчи Друри третьего ребенка.

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О пополнении в семье Куркова сообщила на странице в Инстаграм. Модель запостила два кадра из “беременной“ фотосессии для журнала Glamour. На первом снимке Каролина позировала полностью голой, демонстрируя на камеру округлившийся живот. А на втором фото будущая мама прикрыла интимные части тела белым халатом.

“Мы очень рады сообщить о скором рождении малыша в нашей семье. Мы радуемся этому новому пополнению и особому времени!“, - написала Куркова.

Отметим, что Каролина и Арчи уже воспитывают двух сыновей: 11-летнего Тобина Джека и 5-летнего Ноа Ли.

Каролина Куркова объявила о третьей беременности instagram.com/karolinakurkova

Каролина Куркова объявила о третьей беременности instagram.com/karolinakurkova

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