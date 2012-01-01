Если ты устала от сигаретного дыма: 5 причин подарить мужу на Новый год IQOS

Что подарить на Новый год курильщику: почему IQOS – хороший подарок.

За бытовыми задачами и рабочими буднями мы порой забываем о том, что скоро рождественские праздники. А сразу за ними – и Новый год. Кто из нас не хотел бы получить действительно желанный подарок, а не очередную банальную вещь, которая будет пылиться на полке? Но, предвкушая, как будут поздравлять нас самих, не стоит забывать, что дарить подарки – это отдельный вид удовольствия. С одной стороны, мы чувствуем себя настоящими волшебниками. А с другой – получаем огромный заряд энергии, когда видим радость в глазах любимого человека. Но здесь возникает новая сложность – что выбрать, когда, казалось бы, у него уже все есть? У нас есть одна мысль на эту тему.

Если твой мужчина – адепт курения, а ты сигаретный дым на дух не переносишь, идеальным подарком и для него, и для тебя станет IQOS . Сейчас расскажем, почему.

Во-первых, это гигиенично

При использовании айкос не нужно постоянно протирать столы, стулья и подоконники от пепла. Устройство его просто-напросто не производит. При нагревании стика в держателе табак не горит, а нагревается до температуры 350 градусов. Помимо прочего, если твой любимый заменит сигареты на стики, исчезнет также неприятный запах дыма на его волосах, одежде и в помещении, где он курит.

Возможно, ты продлишь ему жизнь

Твой муж может буквально прожить дольше. Дым в сигаретах, который образуется при сгорании табака, содержит более 6000 химических веществ. Больше всего вредят здоровью угарный газ, смолы, соли тяжелых металлов и остаточные вещества, возникающие при сгорании табака. Более 40 химических соединений вызывают серьезные заболеваний, включая онкологические. Поскольку айкос не поджигает табак, а нагревает его, в организм не попадают канцерогенные смолы. Остается только главное “действующее” вещество курильщика – никотин. К счастья, оно наименее вредно из всего вышеперечисленного.

Современные технологии для мужчины – маст хэв

Нам неизвестны мужчины, которые не любят гаджеты. И если твой парень пускает слюнки на новый PlayStation, ходит с earpods-ами, а на выходных настраивает робот пылесос, то с сигаретой ему ходить ну никак нельзя. Пора переходить на айкос. У этого девайса есть множество плюсов по сравнению с сигаретами в вопросах здоровья, а вкусов стиков на выбор – пробовать – не перепробовать. Плюс, это суперсовременная и продвинутая технология.

Это статусно и стильно

Использовать айкос – более стильно и статусно, чем доставать из пачки на курилке мятый винстон. Конечно, для сигарет тоже существуют мундштуки, портсигары и дорогие зажигалки. Но давай начистоту – много ли мужчин этим заморачиваются? В отличие от картонных пачек, айкос – это и портсигар, и мундштук, и встроенная “зажигалка”, только не поджигающая, а нагревающая табак в стике. К тому же, возможностей модифицировать свое устройство с помощью сменных аксессуаров – множество.

В конце концов, это упростит твою жизнь

Если ты раньше него перешла на айкос, теперь всегда будет кому поручить заказ стиков/колпачков и прочих мелочей. К тому же, мужчины любят брать бразды правления в свои руки. Если же ты не зависишь от никотина ни в каком виде, можешь просто порадоваться, что теперь у твоего любимого есть гаджет, который сделает его жизнь, здоровье и ваше совместное проживание лучше. Дома и в машине не будет пахнуть дымом, а поцелуи перестанут иметь привкус дыма и гари!

Заказать IQOS можно на официальном сайте с бесплатной доставкой: iqos.ua

А если вы – тот самый муж и случайно забрели на эту страницу, сделайте приятное любимой – перейдите на айкос. Не расстраивайте свою женщину запахом сигаретного дыма, ей и так хватает поводов для переживаний в сегодняшнем неспокойном мире.