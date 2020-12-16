Финалист Нацотбора на "Евровидение 2019" группа YUKO объявила о распаде

Юлия Юрина и Стас Королев больше не будут выступать вместе.

Известная украинская электро-фолк-группа YUKO, которая в 2019 году попала в финал Нацотбора на “Евровидение“, сообщила о распаде. Участники дуэта Юлия Юрина и Стас Королев объявили о творческом разрыве в четвертую годовщину существования коллектива.

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На официальной странице YUKO в Facebook отмечается, что причиной распада дуэта стало то, что Юлии и Стасу стало сложнее находить общий язык. Музыканты и ранее часто ссорились, но 2020 год стал переломным и их пути стали расходится. 16 декабря Юрина и Королев выпустила последнюю песню в их совместной карьере.

“Нам всегда было сложно. Две творческие головы, которые раньше создавали нечто уникальное больше не могут подружиться. Настало время прощаться. Со слезами на глазах мы объявляем о закрытии группы YUKO. Начинается новая глава в творчестве Юлии Юриной и Стаса Королева, теперь YU и KO можно и по отдельности. Мы не покидаем вас навсегда, мы продолжаем творить и создавать новую музыку. Благодарим за все что между нами было, дорогой слушатель, и на прощание представляем последнюю песню группы YUKO - “Можна, да можна“💔“, - говорится в публикации.

Сегодня группе YUKO исполняется 4 года. Ровно 4 года назад мы выпустили свой первый сингл «Хороша» на лейбле Masterskaya... Опубліковано YUKO Середа, 16 грудня 2020 р.

Кроме того, Юлия на своей странице в Facebook призналась, что она была инициатором закрытия коллектива. Также вокалистка добавила, что именно во время создания песни “Можна, да можна“ между ней и Стасом возникло большое недопонимаение.

Чтобы не было вопросов, сразу скажу, что я была инициатором. Остались ли мы со Стасом друзьями - не знаю. В расставаниях всегда виноваты оба. Да, мы очень часто ссорились, создание треков иногда превращалось в настоящую войну, когда-то я об этом сказала в одном интервью, тогда группе был только год. Но на данном этапе я очень устала и больше не хочу и не буду находить общее среднее, я больше не хочу компромиссов. Творчество не может быть в постоянном постоянном состоянии дискомфорта. Мы не можем найти общий язык между собой, и если раньше наша разность помогала создавать нам уникальный контент, то сейчас наша разность вкусов и взглядов создает только конфликт и нездоровую атмосферу в группе. Сейчас же, в 2020 году мы просто не пережили этот кризис интересов и общих целей. Поэтому мы решили разойтись и идти каждый по своему пути, не менее интересному и увлекательному. “давай будемо далі йти, кожен кращім своїм шляхом“ тут песня “Sorry“ стала пророческой. Мы создали песню “Можна, да можна“ в 2019 году, и можно сказать, что с нее и зародилось самое большое недопонимаение между нами. Мы не выпускали эту песню полтора года, работа над ней была невыносимо сложной для нас двоих. Этой песней пока что мы и поставим точку на 4 годовщину группы YUKO. “Теперь YU и KO можно и по отдельности“, - написала Юрина.

Сегодняшний день такой же переломный и значимый, как и 4 года назад. Группа YUKO заканчивает свое существование. Чтобы... Опубліковано Юлією Юриною Середа, 16 грудня 2020 р.

Слушайте онлайн последнюю песню группы YUKO - “Можна, да можна“:

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