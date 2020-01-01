В зоне риска: 68-летняя Шэрон Осборн заразилась коронавирусом

Американская телеведущая Шэрон Осборн поделилась с подписчиками грустной новостью.

68-летняя Шэрон Осборн заразилась коронавирусом gettyimages.com

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Популярная телеведущая Шэрон Осборн на своей странице в Инстаграм сообщила, что ее госпитализировали с коронавирусом. Правда в самой больнице она пробыла недолго и возвращаться домой не стала, чтобы не подвергать опасности рок-музыканта Оззи Осборна, у которого тест показал отрицательный результат. Все-таки пара по возрастному критерию находится в зоне повышенной опасности:

«Я бы хотела поделиться тем, что у меня положительный результат теста на COVID-19», — написала телеведущая.

Также Шэрон рассказала о судьбе ток-шоу The Talk, ведущей которого она является. Звезда сообщила, что проект находится «на плановом перерыве». В завершении поста Осборн попросила своих фолловеров не пренебрегать здоровьем, а обезопасить себя от заражения:

«Все, пожалуйста, оставайтесь в безопасности и будьте здоровы».

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