Актриса сериала "Дневники вампира" Кэндис Кинг родила вторую дочь
Известная американская актриса Кэндис Кинг, которая сыграла Кэролайн Форбс в сериале “Дневники вампира“, во второй раз стала мамой. 33-летняя звезда и ее муж, музыкант Джо Кинг стали родителями еще одной девочки.
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О пополнении в семье Кэндис рассказала на своей странице в Инстаграм. Малышка, которую звездная пара назвала Джозефиной Джун, появилась на свет 1 декабря. Новоиспеченные мама и папа уже показали первые кадры с новорожденной дочерью.
“На прошлой неделе наша малышка влетела в мир и в наши сердца ♥ ️ Мы любим тебя, Жозефина Джун Кинг! 01.12.20“, - подписала фото Кэндис.
“Сейчас один из лучших годов в моей жизни, я искренне благодарен за то, что приветствую нашу Джозефину Джун Кинг, родившуюся 1 декабря 2020 года. Я также очень горжусь, что она выглядит так же, как ее мама, которая является богиней-женщиной-воином. Мне повезло создать с тобой эту идеальную любовь“, - написал муж актрисы.
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