Украинская певица Ирина Билык выпустила клип на романтический трек “Я умею любить”.

Ирина Билык: “И я скажу это слово, и это слово - Любовь” Пресс-служба

Примадонна украинского шоу-бизнеса запремьерила клип на романтическую балладу “Я умею любить”. Видео для артистки снял популярный клипмейкер и режиссер-постановщик Герман Ненов.

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Трек хорошо известен многим поклонникам Ирины Билык, ведь артистка уже около двух лет исполняет его на своих концертах.

Ирина Билык - Я умею любить Пресс-служба

- Слушатели сразу полюбили эту песню и буквально требовали, чтобы я выпустила студийную версию и сняла клип, - рассказывает артистка. - Когда режиссер Герман Ненов и Finegold Production предложили мне свое видение клипа, оно мне понравилось - красками, цветами, настроением. Мы могли бы взять в кадр известных актеров, но мы пригласили талантливых деток из продюсерского центра Babyphotostars, амбассадором которого является мой младший сын Табриз. Столько любви и счастья, как дети, на съемочной площадке не передаст никто!

Единственное, что насторожило Примадонну в предложении эпатажного режиссера — платье, в которое он планировал одеть артистку.

Ирина Билык - Я умею любить Пресс-служба

- Платье - объемное, я переживала, что в нем буду похожа на большой пудинг или воздушный шар. Герман успокоил меня, пообещал отличный результат. И не соврал - я очень нравлюсь себе в кадре. Платье сохранила, планирую появиться в нем на сцене или на каком-то большом празднике. Оно такое… С доброй аурой! А самое классное, что на съемках практически все время подол платья за мной носило два стилиста и я действительно почувствовала себя маленькой девочкой, настоящей Принцессой…

Сам Герман остался в восторге от сотрудничества с Ириной Билык.

Ирина Билык - Я умею любить Пресс-служба

- Я люблю каждую свою артистку, но Ира - особенная. Очень добрая, мягкая, с особенной аурой. Она даже правки в клип вносит так, что тебе хочется улыбаться. При этом - поразительного профессионализма артист, который молниеносно включается, понимает задачи. Очень рад, что вместе с ней мы создали такой добрый и светлый клип - люди откровенно устали от того, что происходит вокруг и перед новогодними праздниками мы хотим подарить им немного волшебства!

Ирина Билык - Я умею любить

Работа над видео “Я умею любить” велась сутки, а в съемочном процессе было задействовано более 150 человек. Снимали в двух локациях одного из загородных комплексов.

По прогнозам в день съемок должен был быть проливной дождь. А перед съемками началась плохая погода. Но команда рискнула и только в эту дату конца сентября была хорошая солнечная погода.

Ирина Билык - Я умею любить Пресс-служба

- Мы считаем, что эта съемка была благословлена небесами, - улыбается Билык.

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В клипе снялось 14 детей продюсерского центра Babyphotostars . Младшим актерам было всего пять лет. Главные роли - роль Ирины Билык и ее бойфренда в детстве - сыграли юные певцы Алина Кирчаллова и Максимилиан Арбатский.

Ирина Билык - Я умею любить Пресс-служба

- За проблемами и заботами, порою, мы забываем, что такое Любовь, какое это светлое и прекрасное чувство… А ведь, чтобы снова научиться любить, всего лишь нужно посмотреть на мир глазами ребенка. Собственно, об этом и наша работа, - комментирует Герман Ненов.

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Ірина Бiлик “ Я умею любить“

Примадонна українського шоу-бізнесу запремьерила кліп на романтичну баладу “Я умею любить“. Відео для артистки зняв відомий кліпмейкер і режисер-постановник Герман Ненов.

Трек добре відомий багатьом шанувальникам Ірини Білик, адже артистка вже близько двох років виконує його на своїх концертах.

- Слухачі відразу полюбили цю пісню і буквально вимагали, щоб я випустила студійний версію і зняла кліп, - розповідає артистка. - Коли режисер Герман Ненов і Finegold Production запропонували мені своє бачення кліпу, воно мені сподобалося - фарбами, настроєм. Ми могли б взяти в кадр відомих акторів, але ми запросили талановитих діток з продюсерського центру Babyphotostars, Амбассадор якого є мій молодший син Тебріз. Стільки любові і щастя, як діти, на знімальному майданчику не передасть ніхто!

Ирина Билык - Я умею любить Пресс-служба

Єдине, що насторожило Примадонну в реченні епатажного режисера - сукня, в яку він планував одягнути артистку.

- Сукня - об'ємне, я переживала, що в ньому буду схожа на великий пудинг або повітряна куля. Герман заспокоїв мене, пообіцяв відмінний результат. І не збрехав - я дуже подобаюся собі в кадрі. Сукню зберегла, планую з'явитися в ньому на сцені або на якомусь великому святі. Воно таке ... З доброї аурою! А саме класне, що на зйомках практично весь час поділ сукні за мною носило два стиліста і я дійсно відчула себе маленькою дівчинкою, справжньою Принцесою ...

Сам Герман залишився в захваті від співпраці з Іриною Білик.

- Я люблю кожну свою артистку, але Іра - особлива. Дуже добра, м'яка, з особливою аурою. Вона навіть правки в кліп вносить так, що тобі хочеться посміхатися. При цьому - вражаючого професіоналізму артист, який блискавично включається, розуміє завдання. Дуже радий, що разом з нею ми створили такий добрий і світлий кліп - люди відверто втомилися від того, що відбувається навколо і перед новорічними святами ми хочемо подарувати їм трохи чарівництва!

Ирина Билык - Я умею любить Пресс-служба

Робота над відео “Я умею любить“ велася добу, а в знімальному процесі було задіяно понад 150 чоловік. Знімали в двох локаціях одного із заміських комплексів.

За прогнозами в день зйомок повинен був бути проливний дощ. А перед зйомками почалася погана погода. Але команда ризикнула і тільки в цю дату кінця вересня була хороша сонячна погода.

- Ми вважаємо, що ця зйомка була благословенна небесами, - посміхається Білик.

Ирина Билык - Я умею любить Пресс-служба

У кліпі знялося 14 дітей продюсерського центру Babyphotostars. Молодшим акторам було всього п'ять років. Головні ролі - роль Ірини Білик та її бойфренда в дитинстві - зіграли юні співаки Аліна Кірчаллова і Максиміліан Арбатский.

- За проблемами і турботами, часом, ми забуваємо, що таке Любов, яке це світле і прекрасне почуття ... Але ж, щоб знову навчитися любити, всього лише потрібно подивитися на світ очима дитини. Власне, про це і наша робота, - коментує Герман Ненов.

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