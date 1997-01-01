Самые популярные интернет-запросы: что искали люди в 2020 году
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Мы решили узнать, чем интересовались украинцы в 2020 году, какие вопросы задавали Google, и какие ответы получили.
Самым популярным запросом в Google в уходящем году стал «Коронавирус». Также в первую десятку вошли запросы “Коронавирус рекомендации”, “Симптомы коронавируса” и “Карантин в Украине”. Не обошлось и без вопросов о дистанционном обучении, ведь с такими нововведениями украинцы столкнулись впервые. Выборы в США, телепроект «Холостячка» и праздники 2020 года – также не обошли стороной украинцев.
В категории “Персона“ украинцы чаще всего искали информацию о Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко. Среди людей, которые покинули нас в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.
В категории «Фильмы» в 2020 году украинцы чаще всего искали фильм 2011 года Стивена Содерберга «Зараза». Среди сериалов выбор упал на криминальную драму «Бумажный дом».
В категории «Книги» первое место занял роман XIX столетия американской писательницы Луизы Мей Олкотт «Маленькие женщины».
«Покупкой года» в Украине стали медицинские защитные маски. Также украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор, антисептик, iPhone 12 и картину по номерам.
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