Самые популярные интернет-запросы: что искали люди в 2020 году

Интернет – место, куда каждый житель страны отправляется для того, чтобы найти ответы на интересующие вопросы. Ходить в библиотеку уже давно муветон, главное, чтобы был доступ к Сети.

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Мы решили узнать, чем интересовались украинцы в 2020 году, какие вопросы задавали Google, и какие ответы получили.

Самым популярным запросом в Google в уходящем году стал «Коронавирус». Также в первую десятку вошли запросы “Коронавирус рекомендации”, “Симптомы коронавируса” и “Карантин в Украине”. Не обошлось и без вопросов о дистанционном обучении, ведь с такими нововведениями украинцы столкнулись впервые. Выборы в США, телепроект «Холостячка» и праздники 2020 года – также не обошли стороной украинцев.

В категории “Персона“ украинцы чаще всего искали информацию о Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко. Среди людей, которые покинули нас в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

В категории «Фильмы» в 2020 году украинцы чаще всего искали фильм 2011 года Стивена Содерберга «Зараза». Среди сериалов выбор упал на криминальную драму «Бумажный дом».

В категории «Книги» первое место занял роман XIX столетия американской писательницы Луизы Мей Олкотт «Маленькие женщины».

«Покупкой года» в Украине стали медицинские защитные маски. Также украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор, антисептик, iPhone 12 и картину по номерам.

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