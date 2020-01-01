Эксперты ток-шоу "О чем молчат женщины" дали несколько советов родителям детей с нетрадиционной ориентацией.

"О чем молчат женщины": Как родителям правильно реагировать на каминг-аут Пресс-служба

Что делать, если ваш ребенок и вы видите счастье по-разному? Как правильно реагировать на признание ребенка в своей нетрадиционной ориентации, чтобы не оттолкнуть, рассказали эксперты откровенного ток-шоу на СТБ “О чем молчат женщины“.

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Психологи настаивают, что крайне важно, чтобы родители принимали ребенка, давали максимальную любовь и поддержку. Однако практически все родители воспринимают новость о нетрадиционной ориентации ребенка в стрессе. Часто даже обижаются и не принимают ребенка. Но корень проблемы - привычка других лезть в чужую жизнь, обсуждать и осуждать. Поэтому многие боятся общественного осуждения из-за того, что ребенок “не такой, как все“. Но очень важно любить своего ребенка полностью и безусловно, не только за заслуги и достижения, которые поощряются обществом.

Эксперты дали несколько советов родителям детей с нетрадиционной ориентацией:

маленьким детям, например, братикам или сестричкам, объяснить, что разные люди любят по-разному, и это нормально.

важно не смеяться над гомофобными или сексистскими шутками, говорить о том, что “мне это не смешно“

не поддерживать унизительных дискурсов о ЛГБТ

не вступать в конфликты с ярыми ненавистниками такого сообщества.

не позволять обсуждать и не участвовать в обсуждении ориентации сына или дочери.

Если человек не готов делать публичный каминг-аут и заявлять о своей ориентации, а признался только вам, то не стоит рассказывать об этом другим.

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В Украине существуют различные некоммерческие организации, которые занимаются поддержкой и защитой прав ЛГБТ-сообщества и их родителей. Одной из них является организация “Терго“ ― это содружество родителей, семьи, друзей лесбиянок, геев, трансгендеров, национальное движение, ориентированное на семейные ценности. Там все родители могут получить поддержку.

Также стоит помнить, что сексуальная ориентация и сексуальное поведение ― это разные понятия.

Ориентация ― это внутреннее ощущение притяжения, не только сексуального, но и романтического, чувственного, эротического характера. Когда внутренне вам очень нравится человек, и вы ничего не можете с этим сделать.

Поведение, практики, сексуальные эксперименты с однополыми людьми могут не совпадать с ориентацией.

Психологи, активисты и представители ЛГБТ-сообщества отмечают, что изменить или «лечить» от гомосексуальности невозможно. Ведь изначально человек рождается с определенными предпочтениями, которые изменить невозможно. Это психологические и психические основы, заложенные в человеке.

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