В эту среду кому-то из Украины может повезти выиграть 262 миллиона долларов

Лотерея Powerball доступна украинцам с джекпотом $262,000,000!

В эту среду: лотерея США Powerball, самая популярная лотерея Америки, доступна украинцам, с джекпотом $262,000,000! Кроме того, вторая по популярности лотерея Америки, Mega Millions, разыграет 264 миллиона долларов, уже сегодня ночью!

Лотерее Powerball по праву принадлежит звание самой популярной лотерейной игры в мире, с тех пор, как лотерея разыграла рекордный на тот момент джекпот в $1.586 миллиарда долларов, в январе 2016 г. Тогда лотерейная лихорадка буквально захватила всех, даже тех, кого до этого перспектива приобрести лотерейный билет мало прельщала.

Вот уже свыше трех месяцев джекпот лотереи США Powerball аккумулирует из тиража в тираж, поскольку из раза в раз никому не удается угадать всю выигрышную комбинацию целиком, но это не значит, что так будет и в ближайшем тираже, который состоится в эту среду

Напомним, лотерея США Powerball предлагает захватывающий девятизначный джекпот: $262,000,000, и ваши шансы выиграть его из Украины равны шансам любого гражданина Америки!

Для тех, кто сомневается, участвовать в лотерее США из Украины не только возможно, но и на 100% безопасно и легально, благодаря лотерейному сервису.

Кто может принимать участие в лотерее Powerball?

Раньше, для того, чтобы принять участие в лотерее, вам было необходимо физически находиться в стране ее проведения. Сервис TheLotter решил эту проблему полностью, давая всем желающим, из любой страны в мире, равную возможность приобретать официальные билеты мировых лотерей, в легкой и удобной форме, через интернет. Теперь, для того, чтобы принять участие в тираже любой мировой лотереи, вам не нужно тратить время на поход в магазин (или тратить деньги на билет на самолет).

Вот как вы можете попытаться выиграть 262 миллиона долларов из Украины:

Зарегистрируйтесь на сайте TheLotter, ведущем в мире сервисе для покупки лотерейных билетов онлайн.

Выберите лотерею Powerball из более, чем 50 доступных лотерей на сайте.

Заполните поля вашими любимыми номерами или воспользуйтесь автоматическим выбором.

Подтвердите покупку, и вы официально можете стать одним из победителей в предстоящем тираже.

Со дня основания компании в 2002 году, TheLotter звонит счастливцам, выигравшим в лотереи на сайте с поздравлениями: “Здравствуйте, вы выиграли в лотерею!”

Адриан Коореманс, представитель компании TheLotter объясняет: “TheLotter дарит участникам потрясающую возможность участвовать в крупнейших и самых захватывающих лотереях мира. И что самое лучшее? Наши клиенты не просто участвуют в лотереях – они в них выигрывают!

Вы можете принять участие в тираже Powerball с джекпотом $262 миллиона здесь.

TheLotter – ведущий в мире онлайн сервис по продаже лотерейных билетов мира. Лотерейные фанаты со всего мира доверяют сайту, предоставляющему безопасный и простой способ играть в крупнейшие лотереи мира с официальными билетами. За годы работы TheLotter выплатил призов на сумму свыше $100 миллионов, более чем 5.5 миллионам победителей со всего мира.

Цієї середи комусь із України може пощастити виграти 262 мільйони доларів

Цієї середи: лотерея США Powerball, найпопулярніша лотерея Америки, доступна українцям, з джекпотом $ 262,000,000! Крім того, друга за популярністю лотерея Америки, Mega Millions, разіграє 264 милльйона доларів, вже сьогодні вночі!

Цієї середи комусь із України може пощастити виграти 262 мільйони доларів Прес-служба

Лотереї Powerball по праву належить звання найпопулярнішої лотерейної гри в світі, з тих пір, як лотерея розіграла рекордний на той момент джекпот в $ 1.586 мільярди доларів, в січні 2016 р Тоді лотерейна лихоманка буквально захопила всіх, навіть тих, кого до цього перспектива придбати лотерейний квиток мало приваблювала.

Ось уже понад три місяці джекпот лотереї США Powerball акумулює з тиражу в тираж, оскільки з разу в раз нікому не вдається вгадати всю виграшну комбінацію цілком, але це не означає, що так буде і в найближчому тиражі, який відбудеться в цю середу.

Нагадаємо, лотерея США Powerball пропонує захоплюючий дев'ятизначний джекпот: $ 262,000,000, і ваші шанси виграти його з України дорівнюють шансам будь-якого громадянина Америки!

Для тих, хто сумнівається, брати участь в лотереї США з України не тільки можливо, але і на 100% безпечно і легально, завдяки лотерейному сервісу.

Хто може брати участь в лотереї Powerball?

Раніше, для того, щоб взяти участь в лотереї, вам було необхідно фізично перебувати в країні її проведення. Сервіс TheLotter вирішив цю проблему повністю, даючи всім бажаючим, з будь-якої країни в світі, рівну можливість купувати офіційні білети світових лотерей, в легкій і зручній формі, через інтернет. Тепер, для того, щоб взяти участь в тиражі будь-якої світової лотереї, вам не потрібно витрачати час на похід в магазин (або витрачати гроші на квиток на літак).

Ось як ви можете спробувати виграти 262 мільйони доларів з України:

Зареєструйтесь на сайті TheLotter, провідному в світі сервісі для покупки лотерейних білетів онлайн.

Виберіть лотерею Powerball з більш, ніж 50 доступних лотерей на сайті.

Заповніть поля вашими улюбленими номерами або скористайтеся функцією автоматичного вибору.

Підтвердіть покупку, і ви офіційно можете стати одним з переможців в майбутньому тиражі.

З дня заснування компанії у 2002 році, TheLotter дзвонить щасливцям, які виграли у лотереї на сайті з привітаннями: “Здрастуйте, ви виграли в лотерею!“

Адриан Коореманс, представник компанії TheLotter пояснює: “TheLotter дарує учасникам приголомшливу можливість брати участь в найбільших і найбільш захоплюючих лотереях світу. І що найкраще? Наші клієнти не просто беруть участь в лотереях - вони в них виграють!

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