"Я соромлюсь свого тіла": Врачи расскажут о сексуальном воспитании

Эксперты проекта “Я соромлюсь свого тіла“ начнут серию лекций о правилах сексуального воспитания.

В воскресенье в 21:15 в масштабном медицинском проекте “Я соромлюсь свого тіла“ на СТБ врачи продолжат бороться за жизни и здоровье украинцев. Специалисты попробуют спасти 33-летнего парня, жизнь которого разрушила производственная травма, а также начнут серию лекций о правилах сексуального воспитания.

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На проект в отчаянии обратится 33-летний Сергей Онищенко, который 5 лет назад получил производственную травму. У парня было разбито лицо, он потерял глаз и зубы, его руку «собирали» по частям. В итоге, 10 дней комы, 16 операций и неутешительный прогноз врачей, которые давали лишь 5% на то, что Сергей будет жить. Но мужчина ухватился за жизнь. Долгое время Сережа не узнавал даже родную маму, и заново учился писать и читать. Все его страдания стали невыносимыми после того, как мужчину бросила жена и забрала маленькую дочь, которую он не видел уже год. Сергей больше всего мечтает снова увидеть малышку, но боится напугать ее своим видом, а из-за многочисленных травм ему запретили работать физически. Обследования покажут очень неутешительные результаты, которые могут стать препятствием для дальнейшего лечения. Что же специалисты будут делать в этом сложнейшем случае?

В новом выпуске команда начнет серию экспериментов, которые так важны для современных родителей - о половом воспитании детей. Они включают в себя не только знания о сексе, но и о собственном теле, о половом созревании, гигиене, контрацепции и тому подобное. Поэтому в серии образовательных лекций и практических заданий для родителей, в каком возрасте, о чем и как говорить с ребенком. Почему так важно называть половые органы своими именами: пенис, член, вульва? О таком важном “правило трусиков“ и не только узнаем в воскресенье на СТБ!

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